Un professore, episodi Freud I Padri e Kirkegaard Che ci faccio qui su Rai 1: trama e cast

Rai 1, martedì 12 dicembre, propone gli episodi Freud I Padri e Kirkegaard Che ci faccio qui di Un professore. La serie con protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi è in onda con la quarta puntata a partire dalle ore 21:30.

Un professore Freud I Padri, regista e dove è girato

Freud I Padri e Kirkegaard Che ci faccio qui di Un professore sono una produzione di Rai Fiction e Banijay Studios Italia. Anche il secondo capitolo è ispirato alla serie originale intitolata Merlì, scritta da Hector Lozano. Le riprese si sono svolte a Roma.

Il regista della seconda stagione di Un professore è Alessandro Casale, che sostituisce nel ruolo Alessandro D’Alatri, scomparso prematuramente. Casale, in passato, ha già lavorato dietro la macchina da presa di titoli molto noti della TV di Stato, come Vostro onore e Don Matteo. La sceneggiatura, invece, è scritta da Fidel Signorile, Valentina Gaddi, Sandro Petraglia e Sebastiano Melloni.

Un professore Freud I Padri, la trama

Nel corso di Freud I Padri di Un professore, il personaggio di Anita attraversa un periodo complesso. In difficoltà per il rapporto che si è venuto a creare con il figlio e avvertendo il distacco di Dante, la donna decide di abbandonare la villa. Molosso, dal carcere, scopre che la moglie lo tradisce e chiede a Mimmo di sorvegliarla per scoprire l’identità dell’amante.

Floriana e Virginia hanno un diverbio in merito alla salute di Dante. Infine, Luna si convince che il suo ammiratore segreto sia Rayan e decide, così, di baciarlo. Tale gesto manda su tutte le furie Viola, gelosa per il ragazzo.

Kirkegaard Che ci faccio qui, la trama

La puntata di Un professore del 12 dicembre procede alle 22:30 circa, quando subito dopo la fine di Freud I Padri è in programma l’appuntamento dal titolo Kirkegaard Che ci faccio qui. In esso, la moglie di Molosso rimane vittima di violenze e Mimmo è testimone. Luna decide di incontrare la persona che le invia i messaggi. L’appuntamento, però, si trasforma presto in un incubo. Nicola scopre che la libreria in cui è in programma Anita versa in difficoltà economiche. Si offre, così, di rilevarla.

Un professore Freud I Padri, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di Un professore, in onda in prima serata su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play nella giornata di martedì 12 dicembre.