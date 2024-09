Un professore episodi Montaigne Chi siamo e Thoreau Un pianeta da salvare: trama, cast, spoiler finale

Martedì 5 dicembre, in prima serata su Rai 1, sono in onda gli episodi Montaigne Chi siamo e Thoreau Un pianeta da salvare di Un professore. La serie con protagonista Alessandro Gassman giunge alla terza puntata.

Un professore Montaigne Chi siamo, regista e dove è girata

Montaigne Chi siamo e Thoreau Un pianeta da salvare di Un professore sono una produzione di Rai Fiction e Banijay Studios Italia. Anche il secondo capitolo è ispirato alla serie originale intitolata Merlì, scritta da Hector Lozano. Le riprese si sono svolte a Roma.

Il regista della seconda stagione di Un professore è Alessandro Casale, che sostituisce Alessandro D’Alatri, scomparso recentemente. Casale, in passato, ha già lavorato dietro la macchina da presa di titoli molto noti della TV di Stato, come Vostro onore e Don Matteo. La sceneggiatura, invece, è scritta da Fidel Signorile, Valentina Gaddi, Sandro Petraglia e Sebastiano Melloni.

La serie, questa settimana, va in onda eccezionalmente il martedì in quanto, giovedì 7 dicembre, su Rai 1 è trasmessa la serata inaugurale del teatro alla Scala di Milano.

Un professore Montaigne Chi siamo, la trama

Durante Montaigne Chi siamo di Un professore, ci sono dei nuovi problemi per Mimmo. Il personaggio interpretato da Domenico Cuomo, infatti, è coinvolto in un brutto giro. Intanto, Ernesto esce finalmente dal coma ed è disposto a raccontare a tutti la sua verità.

Nel corso della puntata, il protagonista Dante decide di parlare con l’assistente sociale per provare a convincerlo a rivalutare il caso di Lilli e di Nina. Quest’ultima, infine, si confida con il personaggio principale, al quale racconta un importante segreto.

Thoreau Un pianeta da salvare, la trama

Subito dopo la fine di Montaigne Chi siamo, la puntata di Un professore di martedì 5 dicembre procede con Thoreau Un pianeta da salvare. In esso, Dante decide di affrontare la grande ondata di caldo in un modo particolare, sfidando gli studenti. Luna, intanto, manda delle foto osé al suo misterioso ammiratore, che nel frattempo diventa sempre più insistente. Dante ha delle importanti novità in merito alla sua condizione di salute. Infine, la verità su Nicola manda su tutte le furie Manuel.

Un professore Montaigne Chi siamo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di Un professore, in onda in prima serata su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play nella giornata di martedì 5 dicembre.