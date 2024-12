Terra Amara, puntata in prima serata del 15 febbraio: trama, cast e curiosità

Canale 5, giovedì 15 febbraio, propone in prima serata due nuovi episodi di Terra Amara. La rete ammiraglia Mediaset, dunque, continua a puntare sulla soap, proponendola sia in prime time che nel daytime.

Terra Amara 15 febbraio, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Gli sceneggiatori, invece, sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il prodotto è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova.

Terra Amara 15 febbraio, la trama

Nel corso della puntata odierna di Terra Amara, Colak, signore conosciuto e temuto da tutti a Cukurova, esce di prigione e giura vendetta ai suoi nemici. In particolare, mette nel mirino i terreni acquistati indebitamente da Demir. Zuleyha, però, non accetta il ricatto dell’uomo e lo minaccia di portarlo in tribunale.

Intanto, Lutfiye torna a Villa Yaman e scopre che Abdulkadir ha acquistato la casa di Sermin e Betul. Ciò getta nel terrore la donna, che prende coraggio e decide di raccontare tutta la verità alla protagonista.

Spoiler finale

In Terra Amara del 15 febbraio, Colak continua a compiere delle azioni per intimidire Zuleyha. In particolare, manda alcuni dei suoi uomini sui terreni di proprietà del personaggio principale per rubare tutto il raccolto. Betul, dopo essere stata cacciata di casa da Zuleyha, apprende che Vahap è in possesso di un filmato che accuserebbe Fikret di essere parte di un traffico di droga.

Con un inganno, la donna riesce a sottrarre tale prova, che poi invia al procuratore per vendicarsi dell’ex promesso sposo. Vahap, quando capisce di essere rimasto vittima di un tranello, si rivolge al fratello Abdulkadir, che gli intima di lasciare per sempre la città. L’uomo, tuttavia, non accetta tale consiglio.

Infine, la gravidanza di Gulten sembra procedere serenamente. Nella serata odierna di Terra Amara, però, la situazione cambia radicalmente dopo che la donna accompagna Saniye al commissariato.

Terra Amara 15 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata di Terra Amara, visibile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.