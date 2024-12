The New Look: trama, personaggi e curiosità della nuova serie su Apple Tv

Su Apple tv arriva The New look: la nuova serie in costume incentrata sulla vita del fashion designer Christian Dior e di altri mostri sacri della moda francese

The New Look: trama, cast e curiosità della nuova serie su Apple Tv

La piattaforma digitale a pagamento Apple Tv+ propone in prima tv l’elegante dramma in costume The New Look. La produzione americana ricostruisce, in dieci episodi, l’avventurosa vita dello stilista Christian Dior, re della moda francese. L’episodio finale sarà diffuso il 3 aprile.

La trama di The New Look

Il biopic di Apple Tv+ è ambientato negli anni dell’invasione di Parigi da parte delle forze naziste e ricostruisce gli eventi realmente accaduti. Protagonisti sono i più famosi stilisti francesi, come Christian Dior, Coco Chanel, Cristobal Balenciaga e Pierre Balmain.

Negli anni della Seconda guerra mondiale questi furono costretti a scendere a pesanti compromessi per sopravvivere alla guerra. Il sarto di alta moda, Christian, fratello della paladina della resistenza francese Catherine Dior, fu costretto a cucire gli abiti delle mogli degli ufficiali nazisti. Una seconda linea narrativa si intreccia con quella del protagonista Coco Chanel

Negli anni Quaranta, quando era già una fashion designer famosissima, entra in contatto con gli ufficiali nazisti. Da loro cercherà sostegno e amicizia, iniziando un gioco pericoloso che potrebbe costarle la reputazione e la carriera. Contemporaneamente, tra Coco e Christian inizia una rivalità che li metterà l’uno contro l’altro anche nel dopoguerra, quando la stella di Dior comincerà a brillare.

Puntate, cast e protagonisti della serie The New Look

Il cast di The New Look è internazionale e prestigioso, costellato di nomi famosi di Hollywood. Ben Mendelsohn interpreta Christian Dior. Era già stato nel cast delle pellicole di fantascienza The Dark Knight Rises, Ready Player One, Rogue One e Captain Marvel.

Juliette Binoche interpreta Coco Chanel. La star del cinema francese è stata la protagonista dei film drammatici L’insostenibile leggerezza dell’essere e Il danno, e degli storici Chocolat e Il paziente inglese.

Glenn Close interpreta Carmel Snow, direttrice della rivista di moda Harper’s Bazaar. È diventata famosa grazie ad Attrazione fatale.

John Malkovich interpreta lo stilista Lucien Lelong. Molti lo ricorderanno per la sua partecipazione a Le relazioni pericolose. Nel ruolo della sorella minore di Christian troviamo invece Maisie Williams, giovane e talentuosa attrice inglese lanciata dalle serie fantasy Il trono di spade. The New Look è ideata, scritta, diretta e prodotta da Todd A. Kessler, che aveva già lavorato con Glenn Close alla serie drammatica Damages. Kessler ha affidato la composizione della colonna sonora all’osannato compositore Jack Antonoff, vincitore del Grammy Award.

Curiosità: cosa significa il titolo “New Look”

Il titolo The new look della serie di Apple Tv+ è una citazione che risale alla fine degli Anni Quaranta e fa riferimento all’innovativo stile messo a punto dallo stilista Christian Dior all’epoca della sua prima collezione di abiti.

Parliamo infatti della collezione primavera/estate del 1947, passata alla storia, per l’appunto, con il nome di “New Look”. Fu questo l’appellativo datole dalla rispettata direttrice della rivista di moda Harper’s Bazaar, Carmel Snow, che trovò i modelli disegnati dallo stilista francese maestosi e rivoluzionari.

La collezione ha segnato il debutto di Dior ed è famosa non solo per la sua raffinatezza ed eleganza che metteva in evidenza la femminilità ma anche per aver rilanciato l’industria della moda in Francia e in Europa.