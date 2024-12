Stasera in tv lunedì 26 febbraio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 26 febbraio 2024. Su Rai3, l’attualità con Presa diretta, un programma di Riccardo Iacona. Su Italia 1, il film Fast & Furious 7, con Vin Diesel.

Stasera in tv lunedì 26 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Gloria, con Sabrina Ferilli, Massimo Ghini. Due episodi: il primo s’intitola, “Segreti e bugie”. Gloria (Sabrina Ferilli) continua, sia pur controvoglia, a fingere di essere malata e accetta anche l’aiuto di un social media manager. Mentre suo fratello Sergio scopre tutta la verità, la figlia Emma è felice di sapere che i genitori sono tornati insieme. A seguire il secondo episodio, “Rivelazioni”. Gloria, tormentata dai sensi di colpa, vuole mettere un punto alla sua messa in scena, ma la paura di perdere di nuovo tutto, incluso Alex, e deludere Emma, la fa tornare sui suoi passi.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Mad in Italy. Arriva all’epilogo la prima edizione del nuovo “Made in Sud”, in onda dall’Auditorium Rai di Napoli. Anche stasera Elisabetta Gregoraci, affiancata da Gigi e Ross, introduce sul palco una selezione di comici. Alcuni sono già noti al grande pubblico; altri, come Marco Turano e Gianni Cinelli, sono vere rivelazioni.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Gli scenari di guerra (Gaza, Libano, Ucraina), con il loro carico di dolore e di conseguenze economiche, ci ricordano ogni giorno che la pace è un bene che non va mai dato per scontato. E’ questo uno dei temi approfonditi da Riccardo Iacona nella nuova edizione del suo programma nato nel 2009.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Il dibattito politico è sempre più animato a causa dei tanti appuntamenti alle urne del 2024. Il primo, le elezioni regionali in Sardegna che si sono svolte ieri, è uno dei temi della nuova puntata del programma di Nicola Porro. Prossimo appuntamento, le elezioni regionali in Abruzzo del 10 marzo.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Doveva essere un’edizione sobria, all’insegna della correttezza e dell’assenza di grandi liti, e così è stato nei primi mesi. Nelle ultime settimane, però, la tensione nella Casa di Cinecittà è tornata a salire mettendo a dura prova i nervi di alcuni inquilini. Oggi Alfonso Signorini fa il punto della situazione.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Un libro, un’intervista ma anche servizi in esterna diventano un modo per condividere le notizie ma anche stimolare il pensiero critico. Il salotto di Corrado Augias è il luogo di incontro e di confronto fra le voci più variegate.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri premia oggi la Miglior cascina lombarda. Si sfidano: Oasi Galbusera Bianca (La Valletta, Lecco), Azienda Agricola La Botanica (Lentate sul Seveso, MB), Agriturismo La Galizia (Cuggiono, Milano) e Agriturismo La Camilla (Concorezzo MB).

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. E’ Kuala Lumpur ad accogliere Francesco Panella per la ricerca dei migliori ristoranti italiani della più grande città della Malesia e capitale della Federazione. Tra i voti, uno riguarda l’atmosfera e la prima impressione che suscita il locale.

Su Real Time, alle 21.30, Body Bizarre. Una squadra di chirurghi si occupa di persone affette da misteriose anomalie. Oggi seguiamo la storia di una donna brasiliana ricoperta di bolle a causa di un tumore. Poi quella di un bambino di 4 anni in India con un piede enorme.

I film di questa sera lunedì 26 febbraio 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Beatrice Baldacci, La tana, con Lorenzo Aloi. Il diciottenne Giulio s’innamora di Lia, di due anni più grande, che trascorre le vacanze estive da sola nella vecchia casa di famiglia. La ragazza è tanto disinibita quanto introversa e sembra nascondere dei segreti.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di James Wan, Fast & Furious 7, con Vin Diesel, Paul Walker. Il gruppo di Dominic Toretto (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) è nel mirino di Deckard Shaw (Jason Statham), che vuole vendicare la morte del fratello Owen. Anche l’agente Hobbs (Dwayne Johnson) è nei guai. Un ufficiale governativo è pronto ad aiutarli, ma prima Dominic deve fare qualcosa per lui.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Glen Ficarra e John Requa, Focus – Niente è come sembra, con Will Smith, Margot Robbie. Nicky Spurgeon, truffatore incallito, prende sotto la sua ala la giovane e attraente Jess facendole da mentore. Le cose si complicano quando i due s’innamorano l’una dell’altro.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Peter Cattaneo, La sfida delle mogli, con Kristin Scott Thomas. Kate, moglie di un militare al fronte, trova la sua libertà espressiva nel conto. Convince, così, altre donne nella sua stessa condizione a formare un coro: il Military Wives Choir.

Stasera in tv lunedì 26 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di fantascienza del 2016, di Denis Villeneuve, Arrival, con Amy Adams, Jeremy Renner. Alcune navicelle aliene atterrano sulla Terra. L’esperta di linguistica Louise Banks viene selezionata per far parte di una squadra che dovrà capire le loro intenzioni.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Joe Wright, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, con Levi Miller. L’orfano Peter viene trasportato per magia in un mondo fantastico popolato da pirati, guerrieri e fate. Lì, si troverà ad affrontare lo spietato Barbanera e la sua ciurma di bucanieri.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1986, di Tony Scott, Top Gun, con Tom Cruise. L’ambizioso Pete entra nell’accademia della Marina che istruisce i futuri piloti dei caccia da combattimento. Abilissimo ma di temperamento ribelle, il ragazzo si complica la vita innamorandosi della sua istruttrice.