Il Dottor Alì, puntata La fonte del male: trama, cast e curiosità

La fonte del male è il titolo del penultimo episodio della prima stagione de Il Dottor Alì. La puntata, come di consueto, è visibile su Real Time a partire dalle ore 21:20.

Il Dottor Alì La fonte del male, regista e dove è girata

L’appuntamento La fonte del male, così come tutta la prima stagione de Il Dottor Alì, è una produzione originale della MF Yapim. La serie è il remake turco della serie Good Doctor, nata in Corea del Sud e che ha ispirato la popolare versione statunitense The Good Doctor.

In Turchia, la fiction che in Italia è trasmessa su Real Time è andata in onda su FOX con il titolo originale Mucize Doktor. Al centro della storia c’è Ali Vefa, medico affetto da sindrome di autismo. Le riprese si sono svolte ad Istanbul. La serie, composta da due stagioni, ha come registi Yusuf Pirahasan e Aytac Cicek. Gli sceneggiatori, invece, sono Pinar Bulut e Onur Koralp.

Il Dottor Alì La fonte del male, la trama

Nel corso de La fonte del male de Il Dottor Alì, i vertici dell’ospedale continuano a discutere del futuro del protagonista. Tanju, in particolare, mostra ad Adil, a Ferman e a Beliz un video in cui è ripreso Alì mentre ha un attacco di panico di fronte a dei pazienti. Per questo motivo, il primario chiede che siano presi dei provvedimenti.

Nel frattempo, il già fragile equilibrio di Alì è scosso dal ritorno in città del padre. Quest’ultimo, in passato, lo ha abbandonat0. Ora, dopo diversi anni di silenzio, il genitore si ripresenta in ospedale con la volontà di recuperare il rapporto con il figlio. Il padre svela ad Adil di avere un cancro alla gola allo stadio avanzato.

Spoiler finale

Intanto, durante La fonte del male de Il Dottor Alì, arrivano all’ospedale diversi pazienti. Ferman ed Alì si occupano di una donna che ha avuto un malore in strada, mentre passeggiava. I medici, dopo una rapida visita, comprendono che la degente è in condizioni molto gravi, al punto da richiedere un intervento chirurgico urgente. Nazli, invece, è sommersa di lavoro al pronto soccorso. Per sua fortuna è aiutata da Damla. Quest’ultima mostra un’insolita generosità, che insospettisce Nazli.

Il Dottor Alì La fonte del male, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella serie Il Dottor Alì, in onda su Real Time e in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.