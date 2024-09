C’è posta per te, la puntata del 2 marzo: tutte le storie e il finale

Sabato 2 marzo, dalle 21:35, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento di C’è posta per te. Il programma, come di consueto, è condotto da Maria De Filippi. A lei è affidato il compito di narrare le storie delle persone comuni, che si rivolgono alla trasmissione per ricucire rapporti o per fare delle sorprese. Gli ospiti della puntata sono Massimiliano Caiazzo e Lorella Cuccarini.

C’è posta per te 2 marzo, la sorpresa con Massimiliano Caiazzo

C’è posta per te del 2 marzo inizia con un regalo. Il protagonista è Massimiliano Caiazzo, attore di Mare Fuori. L’interprete è chiamato da Natasha, che lo ha richiesto per realizzare una sorpresa al fratello Gianluca. La donna lo vuole ringraziare per il sostegno e la forza dimostrata in seguito alla morte dei genitori. Dopo la perdita di mamma e papà, lui si è preso cura di lei, supportandola emotivamente. Una volta in studio, Natasha definisce Gianluca il “miglior fratello del mondo“.

La lettera della giovane ricostruisce i momenti in cui hanno perso la vita il padre e la mamma, scomparsi a quattro mesi di distanza l’uno dall’altra. Caiazzo, dopo la lettura del messaggio, entra in studio e si siede al fianco di Gianluca, sottolineando l’amore che ha percepito fra i fratelli.

L’attore, a C’è posta per te del 2 marzo, regala una chitarra a Gianluca. Inoltre, gli dà una bandana, un dono simbolico in quanto rappresenta l’unione fra Caiazzo a suo fratello.

Maria e Tommaso riabbracciano Agostino e Debora

A C’è posta per te del 2 marzo ci sono Maria e Tommaso. I due sperano di riallacciare i rapporti con il figlio Agostino, che non sentono da nove anni. La mamma Maria non ha mai apprezzato particolarmente la compagna del figlio, anche a causa del suo atteggiamento e della differenza d’età.

Nonostante questo, comunque, i rapporti sono proseguiti fra alti e bassi, fino a quando Tommaso ha litigato per questioni lavorative con il padre di Debora. Dopo vicissitudini varie, dovute a questioni economiche e ad incomprensioni, il rapporto con Agostino si è incrinato definitivamente quando Maria e Tommaso sono diventati nonni e il figlio e la nuora hanno impedito loro di vedere e toccare la nipotina.

Agostino e Debora, a C’è posta per te del 2 marzo, accettano di sentire le parole dei genitori. Maria è dura: “Figlio mio, stai sbagliando tutto ad allontanarti da noi, lasciamoci le cose alle spalle. Debora, non hai mai fatto niente per facilitare i rapporti fra me e Agostino, ma nonostante questo voglio bene anche a te. Non ti porto rancore“. Tuttavia, ci sono molte incongruenze fra le versioni raccontate. Agostino nega che i genitori abbiano contribuito a pagare le nozze e afferma che i genitori lo hanno licenziato dalla pasticceria di famiglia. Tommaso, però, dice che è stato Agostino ad aver abbandonato volontariamente l’attività. Debora, invece, è offesa perché i suoceri non si sono presentati al funerale di sua mamma. Alla fine, una poco convinta Debora ed Agostino aprono la busta.

C’è posta per te 2 marzo, Giuseppe chiama in trasmissione il figlio

Nel corso di C’è posta per te del 2 marzo arriva Giuseppe, che desidera riabbracciare il figlio Manuel. Giuseppe ammette di essere stato un padre assente, spesso fuori casa per lavoro. Nel 2019 si trasferisce per lavoro e inizia una relazione clandestina, di nascosto dall’ex moglie e dai figli. Nell’arco di poche settimane, Giuseppe perde il padre e il nipote e in questo momento così complesso svela ai due figli di aver lasciato la mamma per stare con un’altra donna.

Manuel, sentendo tale notizia, ha reagito molto male. Gabriele e la sua ex moglie, in seguito, hanno venduto per problemi economici la casa in cui i figli sono cresciuti. Dopo il rogito, Manuel si è chiuso in sé stesso, interrompendo ogni legame con il papà.

Manuel, a C’è posta per te del 2 marzo, non accetta di ascoltare il genitore: “Non voglio avere a che fare con questa persona. Dentro casa era in un modo, fuori era l’opposto”. Il giovane, in un primo momento, se ne va. Poi, però, cambia idea e ascolta il papà. Quest’ultimo afferma: “Sono qua per chiederti scusa. Non te l’ho mai detto, ti ho mancato di rispetto. Mi sono reso conto di aver combinato un sacco di guai. Non voglio perderti, ti amo profondamente. Scusa per il dolore immenso che ti ho procurato”. Manuel ammette di non essere ancora pronto ad affrontare un dolore così forte. Rimprovera il genitore per la sua assenza e per il dolore che ha provocato alla mamma. Il giovane chiude la busta.

Bruno e Ondina

La puntata di C’è posta per te del 2 marzo procede con una serie di amori interrotti. I protagonisti sono Bruno, Mario e Armando: tutti e tre hanno scelto di rivolgersi alla trasmissione per ricongiungersi con gli amori del passato. Inizia Bruno, che 60 anni fa ha iniziato una relazione con Ondina. La storia si è interrotta quando lei lo ha lasciato per un altro. Mario, invece, ha conosciuto sei decenni fa Luciana. Lei lavorava come baby sitter e si sono fidanzati per cinque anni, prima che lui la lasciasse per un ‘altra. Armando, infine, 64 anni fa si è innamorato di Lucianina, conosciuta all’oratorio. Il loro rapporto non è mai iniziato in quanto lei si è dovuta trasferire con la famiglia.

Tutte e tre le signore sono in studio. A turno, gli uomini ricordano il passato alle donne. Lucianina non si ricorda minimamente di Armando. Invece, Luciana si ricorda di Mario ma rifiuta di incontrarlo “perché mi ha trattato male, si è messa con Cesarina“. Anche Ondina non è molto incline a rivedere a Bruno. Alla fine, tutte e tre aprono la busta.

C’è posta per te 2 marzo, Lorella Cuccarini

C’è posta per te del 2 marzo termina con un il secondo regalo della serata. Salvo ha deciso di fare una sorpresa alla mamma Maddalena, coinvolgendo Lorella Cuccarini. Il ragazzo vuole chiedere scusa alla madre perché, a suo dire, l’ha lasciata quando lei ha scoperto di avere una brutta malattia: “Ho avuto paura di perderla e non le ho mai detto niente“. La donna, ora, è guarita, ma Salvo continua a provare il senso di colpa.

Maddalena ha accettato l’invito e ascolta la lettera che le ha scritto il figlio Salvo. Quest’ultimo esprime il proprio rammarico per aver lavorato lontano da casa nel periodo in cui lei ha affrontato la malattia. Cuccarini, alla fine, entra in studio e abbraccia a lungo Maddalena. La showgirl, infine, regala alla famiglia un viaggio, con destinazione e durata a loro scelta. Termina qui la puntata di C’è posta per te del 2 marzo.