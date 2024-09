Le indagini di Lolita Lobosco episodio Volo pindarico: trama, cast e curiosità

Lunedì 4 marzo, in prima serata su Rai 1, è in onda la puntata Volo pindarico de Le indagini di Lolita Lobosco. La fiction con protagonista Luisa Ranieri è giunta alla terza stagione.

Le indagini di Lolita Lobosco Volo pindarico, regista e dove è girata

La terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco è una produzione originale di Zocotoco e Bibi Film TV. Con esse ha collaborato Rai Fiction. La sceneggiatura della serie è scritta da Chiara Laudani, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Daniela Gambaro.

La regia de Le indagini di Lolita Lobosco 3 è a cura di Renato De Maria. Quest’ultimo raccoglie il timone da Luca Maniero, che invece ha diretto le prime due stagioni della fiction.

Il terzo capitolo della serie, al via su Rai 1 da oggi, lunedì 4 marzo, è composto da quattro puntate. Esse hanno una durata di circa due ore ciascuna. Le riprese si sono svolte fra la Puglia e la città di Roma. Tra le new entry c’è Daniele Pecci nel ruolo di Leon.

Le indagini di Lolita Lobosco Volo pindarico, la trama

Nel corso di Volo pindarico de Le indagini di Lolita Lobosco, la protagonista decide di rinnovare il suo brevetto da paracadutista. Si reca presso il campovolo e, poco prima di salire a bordo di un aereo, assiste in prima persona a un drammatico incidente.

Una giovane donna, infatti, si è lanciata ma il suo paracadute non si è aperto. Lolita Lobosco, essendo già sul posto, raggiunge subito la vittima, che si scopre essere di origini tedesche. La protagonista nota delle incongruenze sulle scena del crimine, che la convincono ad indagare per verificare se si sia trattato effettivamente di un incidente.

Spoiler finale

In Volo pindarico, intanto, Lolita Lobosco conosce Leon. La protagonista rimane subito affascinata dall’uomo, che ha una vita decisamente più complessa di quel che sembra. Una telefonata alquanto inaspettata turba la serenità del personaggio interpretato da Luisa Ranieri. Infine, Nunzia è impegnata con il trasloco, mentre Lello prova ad organizzarsi al meglio in vista della nascita dei gemelli.

Le indagini di Lolita Lobosco Volo pindarico, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, in onda dal 4 marzo su Rai 1 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.