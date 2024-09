The Regime episodio La giornata della vittoria: trama, cast e curiosità della serie di Sky Atlantic

Lunedì 4 marzo, su Sky Atlantic, è in onda il primo episodio di The Regime dal titolo La giornata della vittoria. La fiction, una satira pungente sulla politica mondiale, è visibile dalle 21:20.

The Regime La giornata della vittoria, regista e dove è girata

The Regime è realizzata da HBO Entertainment e SAF Films West. Nata da un’idea di Will Tracy, la serie è diretta da Jessica Hobs e Stephen Frears. Gli sceneggiatori, invece, sono il già citato Will Tracy, oltre a Jen Spyra, Juli Weiner, Sarah DeLappe e Gary Shteyngart. Le riprese si sono svolte in Gran Bretagna e in Austria.

La prima stagione di The Regime è composta da un totale di sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 50 minuti. Sky Atlantic, salvo cambiamenti di palinsesto, ne trasmette una alla settimana, nella prima serata del lunedì. La produzione seriale vanta un cast di rilievo, nel quale spiccano Hugh Grant (Notting Hill, Il diario di Bridget Jones) e Kate Winslet (Titanic, Little Children, Ragione e sentimento).

The Regime La giornata della vittoria, la trama

Nel corso de La giornata della vittoria di The Regime, la protagonista è Elena Vernham, la Cancelliera di un immaginario Stato autoritario europeo. La donna,, in apparenza ha un carattere burbero ed austero. In realtà, però, Vernham è fragile e con il passare del tempo è sempre più instabile e paranoica. È convinta, infatti, che qualcuno stia tramando alle sue spalle per sostituirla al comando della nazione.

Spoiler finale

Durante La giornata della vittoria di The Regime, il personaggio interpretato da Kate Winslet deve fronteggiare il crescente malcontento della popolazione. Gli abitanti sono scesi in piazza e hanno dato il via a violente manifestazioni dopo che si è diffusa la notizia dell’arresto del principale oppositore politico di Vernham.

In un momento così complesso, la donna decide di confessare le proprie fragilità al caporale Herbert Zubak, con cui inizia una relazione. Il membro dell’esercito, che ha il volto dell’attore Matthias Schoenaerts (Django, The Mustang), inizia a dare dei consigli alla Cancelliera, suggerendole di espander il proprio potere. Tale strategia, però, porterà alla protagonista dei problemi inaspettati.

The Regime La giornata della vittoria, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante The Regime, serie visibile su Sky Atlantic e in streaming sull’applicazione Sky Go e Now TV.