Champions League 5 6 marzo, la programmazione tv: Bayern Monaco-Lazio su Canale 5

Martedì 5 e mercoledì 6 marzo si disputano i primi quattro incontri valevoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La massima competizione calcistica europea, come di consueto, è in onda su Sky, Amazon Prime e Mediaset.

Champions League 5 6 marzo, scende in campo la Lazio

Martedì 5 marzo, su Canale 5, è in onda la partita più attesa, almeno in Italia, della due giorni di Champions League. Alle ore 21:00, infatti, è previsto il fischio di inizio di Lazio–Bayern Monaco.

L’incontro, che si disputa all’Allianz Arena di Monaco, ha i biancocelesti nel ruolo di favoriti. La compagine allenata da Maurizio Sarri, infatti, scende in campo con il vantaggio maturato all’andata, quando è riuscita a sconfiggere i tedeschi di Tuchel con il risultato di uno a zero.

Dove vedere Bayern Monaco-Lazio

La partita di Champions League fra il Bayern Monaco e la Lazio del 5 marzo, come già detto, è trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5. Qui il collegamento inizia dalle 20:50 circa, subito dopo la fine della versione ridotta di Striscia la Notizia!. La telecronaca è di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Il match è fruibile anche su Mediaset Infinity e su Sky, dove è raccontato da Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. Sulla rete ammiraglia del Biscione, dopo il triplice fischio, Alberto Brandi conduce lo spazio post-partita. Gli ospiti sono Andrea Ranocchia, Sandro Sabatini, Graziano Cesari e Fabrizio Ravanelli.

Oltre alla sfida della Lazio, il calendario del 5 marzo di Champions League propone Real Sociedad-Paris Saint Germain. I francesi devono difendere la vittoria di due a zero dell’andata. L’incontro è trasmesso da Sky (commento di Maurizio Compagnoni) e da Mediaset Infinity (telecronaca affidata a Massimo Callegari ed Andrea Agostinelli).

Champions League 5 6 marzo, su Prime Video Real Madrid-Lipsia

La Champions League procede con altri due ottavi di finale di ritorno il 6 marzo. Il Manchester City di Guardiola, alle 21:00, cerca la qualificazione ai quarti con il Copenaghen.

La partita è trasmessa, in primis, su Mediaset Infinity, che ha affidato la telecronaca a Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Invece Sky la offre ai propri abbonati con la voce di Paolo Ciarravano.

Infine, gli appuntamenti del 5 e 6 marzo di Champions League terminano con quello dello Stadio Bernabeu fra il Real Madrid e il Lipsia. Il match è in onda in diretta e in esclusiva solo su Amazon Prime Video, con il commento di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.