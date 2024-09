Law & Order episodi Una persona migliore ed E alla fine anche un trauma: trama, cast e curiosità

La programmazione tv italiana della 24esima stagione di Law & Order prosegue il 6 marzo con gli episodi Una persona migliore ed E alla fine anche un trauma. Gli appuntamenti sono in onda a partire dalle ore 21:20 su Top Crime.

Law & Order Una persona migliore, regista e dove è girata

Law & Order è una produzione originale di Wolf Entertainment e Universal Television. La serie tv, giunta alla ventiquattresima stagione, è tra le più longeve di sempre ed è ideata da Dick Wolf (creatore, fra le altre, di Chicago Fire, Chicago Med e Chicago PD).

Gli episodi Una persona migliore ed E alla fine anche un trauma di Law & Order hanno come registi Michael Pressman e Norberto Barba. Gli sceneggiatori, invece, sono David Graziano, Julie Martin, Brianna Yellen e Margaret Rose Lester. Le riprese si sono svolte, come di consueto, nella città di New York.

Law & Order Una persona migliore, la trama

Nel corso di Una persona migliore di Law & Order, i protagonisti devono indagare su un caso di omicidio. La vittima è un ragazzo di soli 21 anni, figlio del detective McDaniels.

È il padre, fra l’altro, a ritrovare il corpo senza vita della vittima, che appare alle forze dell’ordine completamente nudo, con evidenti segni di violenza. L’indagine, portata avanti da Benson e dal resto della squadra, fa emergere un segreto che il ragazzo aveva tenuto nascosto ai più. Nel frattempo, Rollins riflette su una possibilità importante per quanto riguarda il suo futuro.

E alla fine anche un trauma, la trama

Subito dopo la fine di Una persona migliore, la serata di Law & Order del 6 marzo procede con E alla fine anche un trauma. In tale appuntamento, Amanda Rollins non sa come comportarsi: ha ricevuto un’offerta di lavoro dall’università, che ha deciso di accettare. Tuttavia, non sa come comunicare tale notizia al resto della squadra e, soprattutto, ad Olivia.

Intanto, Noah è felice perché ha rintracciato, su Internet, il fratello maggiore Connor. Entrambi i ragazzi desiderano incontrarsi. Benson asseconda il desiderio del figlio, seppur riluttante sulla famiglia alla quale è stato affidato Connor.

Law & Order Una persona migliore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di Law & Order in onda il 6 marzo su Top Crime e in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.