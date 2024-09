Endless Love: trama, cast e curiosità della nuova soap opera del daytime di Canale 5

Lunedì 11 marzo, su Canale 5, è in onda la nuova soap opera Endless Love. La produzione sostituisce Terra Amara, che prosegue sulla rete ammiraglia Mediaset esclusivamente in prima serata.

Endless Love, regista e dove è girata

Endless Love è una soap opera turca, nota in patria con il nome Kara Sevda. La serie è andata in onda per la prima volta sull’emittente Star TV nell’ottobre del 2015. La società che ha curato la realizzazione della serie è Ay Yapim. La sceneggiatura è firmata da Ozlem Yilmaz e Burcu Gorgun. La regia, invece, è di Hilal Saral. La soap ha ottenuto vari riconoscimenti, fra cui l’International Emmy Award.

Endless Love è composta da due stagioni, per un totale di 74 puntate. Ognuna di queste, in Turchia, avevano una durata di circa 120/140 minuti ciascuna. La versione visibile in Italia, invece, contiene oltre 120 episodi, in programmazione per circa 25/30 minuti. Canale 5 li trasmette dal lunedì al venerdì, dalle 14:10. Il sabato, invece, la soap è nei palinsesti dalle 14:30 alle 16:30. Le riprese si sono svolte in Turchia e, in particolare, nella capitale Istanbul.

Endless Love, la trama

Nel corso delle settimane è raccontata la storia di Kemal e Nihan. Il primo, interpretato da Burak Ozcivit, è un giovane che proviene da una famiglia umile. La seconda, invece, ha il volto di Neslihan Atagul ed è figlia di genitori benestanti.

I due non si conoscono, almeno fino a quando il destino li fa incontrare, per puro caso, su un autobus. Kemal e Nihan si piacciono da subito, ma la loro sarà una storia lunga e tormentata.

Spoiler finale

La famiglia di Kemal, durante Endless Love, è costretta ad affrontare dei gravi problemi economici. Onder, il padre del protagonista, rischia di finire in bancarotta. Per evitare il fallimento, la moglie Vildan fa di tutto per convincerlo a mettersi in affari con Galip Kozcouglu e suo figlio, chiamato Emir.

Quest’ultimo dimostra di essere un uomo avido e privo di scrupoli. Inoltre, ha un morboso interesse verso Nihan. I destini dei due personaggi principali, dopo un mese dal loro primo incontro, si incrociano nuovamente.

Endless Love, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, in onda tutti i giorni, dall’11 marzo, su Canale 5 e in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.