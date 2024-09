Stasera in tv venerdì 8 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 8 marzo 2024. Su Rai3, il film biografico Saint Judy, con Michelle Monaghan. Su Rete 4, l’attualità con Quarto grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Stasera in tv venerdì 8 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Senior. Anche quest’anno si sono iscritti al talent condotto da Antonella Clerici artisti che hanno già avuto in passato un discreto successo. E’ il caso di Mario Rosini, secondo classificato al Festival di Sanremo del 2004, e Vittorio Centrone in arte Lemuri, voce maschile del tormentone “Dragostea Din Tei”.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Otello. L’Otello andato in scena al Teatro Regio di Torino nel 1997, diretto da Claudio Abbado con i Berliner Philharmoniker e la regia di Ermanno Olmi. Nel cast, tra gli altri: José Cura, Ruggero Raimondi, Barbara Frittoli e Giacomo Prestia.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. La strage di Altavilla Milicia, in Sicilia, ha sconvolto gli italiani riportando all’attenzione dei media l’inquietante fenomeno delle sette. E’ uno degli argomenti al centro della nuova puntata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Spazio, come sempre, anche a casi meno recenti.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Terra amara, con Hilal Altinbilek, Sibel Tascioglu, Polen Emre. Zuleyha (Hilal Altinbilek), pentita di aver rimandato il matrimonio, propone ad Hakan di andare in crociera in Europa e di farsi sposare dal comandante della nave. Con l’occasione, Hakan vorrebbe rivelare a Zuleyha la sua vera identità. Il segreto in realtà potrebbe venire a galla prima del previsto.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Le interviste impossibili di Alessio Marzilli sono un motivo di attrazione in più per il talk di Zoro, al secolo Diego Bianchi. Dove non manca lo spazio al mondo social per sorridere, ma anche riflettere sulle sue contraddizioni.

Su Tv8, alle 22.00, Automobilismo: Gran Premio dell’Arabia Saudita di F1. In differita e in chiaro la sessione delle prove di qualificazione del Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda tappa del mondiale 2024. La gara è in programma domani, sabato 9 marzo.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Fratelli di Crozza. Un altro appuntamento con la nuova edizione del programma di Maurizio Crozza che nell’ultima stagione è stato fra i più visti del venerdì sera. Tanti cavalli di battaglia, ma anche alcune novità come il tennista Yannik Sinner.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Cucine da incubo Usa. Lo chef Gordon Ramsey deve aiutare a riportare al successo il ristorante “In the Drink”. Tra i problemi da affrontare: sporcizia in cucina, ingredienti avariati, pietanze disgustose, chef arroganti, staff incompetente e scarsa comunicazione.

I film di questa sera venerdì 8 marzo 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Greta Gerwig, Piccole donne, con Saoirse Ronan, Tiomothee Chalamet. Settima trasposizione cinematografica del romanzo di Louisa May Alcott. Ne sono protagoniste le sorelle March: Amy, Meg, Beth e Jo (Saoirse Ronan). Quest’ultima sogna di diventare scrittrice, ribellandosi alle convenzioni dell’epoca e rifiutando l’amore dell’affascinante Laurie (Timothee Chalamet).

Su Rai3, alle 21.20, il film biografico del 2018, di Sean Hanish, Saint Judy, con Michelle Monaghan, Alfre Woodard, Alfred Molina. La vera storia di Judy Wood (Michelle Monaghan), avvocatessa americana che grazie al suo impegno riuscì a cambiare la legge sul diritto di asilo per le donne immigrate. Il caso che portò alla svolta fu quello di una donna afgana, incriminata in patria per aver insegnato a scrivere alle bambine.

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Teddy Chan, Kung Fu Jungle, con Donnie Yen, Boaqiang Wang. Un istruttore di arti marziali in carcere per omicidio collabora con la polizia per fermare un serial killer che miete vittime tra gli insegnanti della disciplina e i campioni di lotta.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Phyllida Lloyd, La vita che verrà – Herself, con Clare Dunne. Sandra fugge dal compagno violento con le due figlie, ma si scontra con la difficoltà per trovare un alloggio. Un video le dà però la spinta per ripartire da zero, costruendosi una casa.

Italia 1 – 20 Mediaset – Iris

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2014, di Doug Liman, Edge of Tomorrow – Senza domani, con Tom Cruise, Emily Blunt. Una razza aliena attacca la Terra con l’intento di sterminare l’umanità. Il tenente Cage (Tom Cruise), che non ha mai partecipato a un combattimento, viene incaricato di una missione suicida. Ucciso in pochi minuti, Cage si risveglia ed è costretto a combattere e a morire in un continuo loop temporale.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1994, di Jan De Bont, Speed, con Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. Un dinamitardo mette una bomba su un autobus. L’ordigno esploderà se l’autista non terrà una velocità superiore alle 50 miglia orarie. L’agente Traven tenta un’azione disperata.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2012, di David O. Russell, Il lato positivo, con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence. Dimesso dall’istituto psichiatrico, Pat è deciso a riprendersi la sua vita e a riconquistare l’ex moglie. Una vicina strampalata promette di aiutarlo in cambio di un favore.

Stasera in tv venerdì 8 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Marta Savina, Primadonna, con Claudia Gusmano. Sicilia, Anni 60. Lia è una giovane donna che reagisce alla più terribile delle violenze in un mondo in cui regna la legge del più forte. Il suo coraggio spalancherà la strada alla lotta per i diritti delle donne.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Steven Spielberg, Il GGG – Il Grande Gigante Gentile, con Ruby Barnhill, Mark Rylance. La piccola Sophie viene rapita da un gigante che la conduce nella sua caverna. Inizialmente spaventata, si renderà conto di aver trovato un insolito amico dal cuore tenero.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di e con Ben Affleck, The Town. Boston. Dopo essersi innamorato dell’impiegata che ha preso in ostaggio durante un colpo in banca, Doug decide di cambiare vita. Ma i suoi complici lo costringono a compiere un’ultima rapina.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2010, di Joe Johnston, Wolfman, con Benicio Del Toro, Anthony Hopkins. Inghilterra, 1891. Mentre sta indagando sulla misteriosa morte del fratello, Lawrence Talbot viene morso da un licantropo. Si trasforma, così, in un essere mostruoso.