Il Dottor Alì puntata C’è sempre una prima volta: trama, cast e curiosità del finale di stagione

Real Time, sabato 9 marzo, propone la puntata C’è sempre una prima volta de Il Dottor Alì. L’appuntamento, in onda dalle 21:20 circa, chiude la prima stagione della serie.

Il Dottor Alì C’è sempre una prima volta, regista e dove è girata

L’appuntamento C’è sempre una prima volta, così come tutta la prima stagione de Il Dottor Alì, è una produzione originale della MF Yapim. La serie è il remake turco della serie Good Doctor, nata in Corea del Sud e che ha ispirato la popolare versione statunitense The Good Doctor.

In Turchia, la fiction è andata in onda su FOX con il titolo originale Mucize Doktor. Al centro della storia c’è Ali Vefa, medico affetto da sindrome di autismo. Le riprese si sono svolte ad Istanbul. La serie, composta da due stagioni, ha come registi Yusuf Pirahasan e Aytac Cicek. Gli sceneggiatori, invece, sono Pinar Bulut e Onur Koralp.

Il Dottor Alì C’è sempre una prima volta, la trama

Durante C’è sempre una prima volta de Il Dottor Alì, il protagonista è ancora scosso per quello che è accaduto la scorsa settimana, quando ha incontrato nuovamente il padre. Quest’ultimo, gravemente malato, ha provato a riallacciare i rapporti con il figlio prima di morire. Il genitore, intanto, è ancora ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono sempre gravi.

In seguito, nel corso dell’appuntamento in onda oggi de Il Dottor Alì, Nazli e Damla sono costrette a lavorare insieme su un caso complesso. Un ragazzo con una vistosa ferita alla testa accede in gravi condizioni al pronto soccorso. Il giovane, visitato dalle dottoresse, afferma di aver subito un’aggressione violenta da parte di un gruppo di persone.

Spoiler finale

In seguito, in C’è sempre una prima volta de Il Dottor Alì, il personaggio principale si occupa di una donna che soffre di disturbi alimentari. In particolare, sin dalla giovane età ha l’anoressia. Alì, dopo una veloce visita, nota dei problemi cardiaci, che necessitano di un intervento chirurgico. Ferman, però, teme che la paziente non sia in grado di superare indenne un’operazione.

Il Dottor Alì C’è sempre una prima volta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella serie Il Dottor Alì, in onda su Real Time e in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.