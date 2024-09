Le indagini di Sister Boniface dal 9 marzo su Rai 2: trama, cast e curiosità della serie targata BBC

Rai 2, nella prima serata di sabato 9 marzo, propone gli episodi Cause innaturali e Motore ciak omicidio de Le indagini di Sister Boniface. La serie, targata BBC, debutta in prima visione assoluta sulla seconda rete della TV di Stato.

Le indagini di Sister Boniface Cause innaturali, regista e dove è girata

Cause innaturali e Motore ciak omicidio, così come il resto della prima stagione de Le indagini di Sister Boniface, sono realizzati dalla BBC. La fiction è creata da Jude Tindall, che ha deciso di realizzare una produzione che mischia il mondo della commedia con quello del thriller. Non a caso, il titolo è pensato come uno spin off di Padre Brown, serie tratta dai racconti di G. K. Chesterton.

Gli sceneggiatori che firmano la trama de Le indagini di Sister Boniface sono Jude Tindall, Dominique Moloney, Kit Lambert e Kitty Percy. La regia degli appuntamenti, invece, è curata da Merlyn Rice, Paul Gibson, Ian Barber e John Maidens. La prima stagione è formata da dieci episodi, che Rai 2 trasmette per cinque settimane, nella serata del sabato. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito.

Le indagini di Sister Boniface Causa innaturali, la trama

Nel corso di Cause innaturali de Le indagini di Sister Boniface, la protagonista è la Sorella Boniface, suora cattolica che vive nel convento di St. Vincent. Nel tempo libero, produce vino e, soprattutto, indaga sui crimini che avvengono nella città. D’altronde, Boniface ha un dottorato di ricerca in scienze forensi.

Nel primo appuntamento, la polizia trova il cadavere di Grace Pearson, una cameriera del paese che è stata uccisa nel corso di un festival locale. Sam, detective incaricato del caso, decide di nominare Sorella Boniface come consulente scientifica. Scelta, questa, che desta più di qualche perplessità nel dipartimento.

Motore ciak omicidio, la trama

Dopo Causa innaturali, la serata con Le indagini di Sister Boniface procede con l’episodio Motore ciak omicidio. Un’importante società di produzione britannica decide di girare un film thriller all’interno del convento di St. Vincent. Durante le riprese, la protagonista trova una pistola caricata con veri proiettili, che stavano per essere sparati verso uno degli attori.

Le indagini di Sister Boniface Cause innaturali, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la serie Le indagini di Sister Boniface, visibile su Rai 2 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.