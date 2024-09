Un Posto al Sole, le trame dall’11 al 15 marzo

Un Posto al Sole, storica soap opera di Rai 3, torna in onda con nuove puntate nella settimana dall’11 al 15 marzo. Gli episodi sono trasmessi a partire dalle ore 20:50 e hanno una durata di circa 30 minuti ciascuno.

Un Posto al Sole 11 15 marzo, regista e dove è girata

Un posto al sole, produzione originale di Rai Fiction e Fremantle con la collaborazione del Centro di Produzione TV Rai di Napoli, è tra le più longeve della televisione italiana. La puntata d’esordio, infatti, è andata in onda oramai venti anni fa. La regia della stagione è curata da Stefano Amatucci. Le riprese si sono svolte a Napoli, dove è ambientata anche la trama.

La settimana dall’11 al 15 marzo di Un Posto al Sole si apre con l’appuntamento del lunedì. In esso, Clara è corteggiata da Alberto, che è convinto di poter conquistare la donna. Lei, invece, è alle prese con un dubbio che, se confermato, potrebbe cambiare profondamente la sua vita.

Un Posto al Sole 11 15 marzo, le trame del martedì e mercoledì

Durante Un Posto al Sole di martedì 12 marzo, Rosa è in ansia. Teme, infatti, che Clara si sia offesa con lei. Mariella fa di tutto per essere sempre più presente per Guido, che però è insofferente per le attenzioni della donna.

Nel corso dell’episodio del mercoledì, Rossella partecipa all’addio al nubilato organizzato a sua insaputa. La protagonista, durante il party, rischia di combinare un guaio. Clara ed Edoardo hanno un confronto molto importante per entrambi. Manuela, invece, rimane sconvolta quando apprende che Valeria e Niko hanno iniziato una relazione.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana con Un Posto al Sole va avanti giovedì 14 marzo. Serena e Filippo fanno di tutto per convincere Irene a presentarsi all’appuntamento con la psicologa. La bambina, però, è determinata e continua a non voler incontrare la specialista. Infine, nella puntata di venerdì 15 marzo, arriva il giorno delle nozze di Rossella. Filippo e Serena sono molto preoccupati per Irene dopo aver scoperto che la bimba era solita usare di nascosto un vecchio cellulare.

Un posto al sole 11 15 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Un posto al sole, visibile su Rai 3 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.