Le indagini di Lolita Lobosco puntata Se vuoi morir: trama, cast e curiosità

Rai 1, lunedì 11 marzo, propone la seconda puntata della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco dal titolo Se vuoi morir. La serie, come di consueto, ha come protagonista Lolita Lobosco, interpretata da Luisa Ranieri.

Le indagini di Lolita Lobosco Se vuoi morir, regista e dove è girata

Se vuoi morir, così come gli altri appuntamenti de Le indagini di Lolita Lobosco 3, è una produzione originale di Zocotoco e Bibi Film TV. Con esse ha collaborato Rai Fiction. La sceneggiatura della serie è scritta da Chiara Laudani, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Daniela Gambaro.

La regia è a cura di Renato De Maria. La terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco 3 è composta da quattro puntate. Esse hanno una durata di circa due ore ciascuna. Le riprese si sono svolte fra la Puglia e la città di Roma.

Le indagini di Lolita Lobosco Se vuoi morir, la trama

Durante Se vuoi morir, Lolita Lobosco è convinta da Marietta a partecipare a un ballo in maschera. Il party si svolge all’interno di una suggestiva villa ed è organizzata da Alfredo Mari e da suo marito Salvatore.

Durante il ricevimento, però, avviene un fatto che sconvolge tutti gli invitati. Infatti, è rinvenuto il corpo privo di vita di Salvatore. La protagonista, essendo già sul posto, analizza subito la scena del crimine e comprende che si è trattato di un omicidio.

I protagonisti, durante Se vuoi morir de Le indagini di Lolita Lobosco, iniziano le indagini e prendono in esame varie piste investigative, che però si rivelano essere tutte non corrette.

Spoiler finale

In Se vuoi morir, per Lolita Lobosco arriva la svolta quando Leon dà la sua testimonianza, che risulta essere decisiva. Intanto, Trifone e Nunzia partono per Parigi. Il loro viaggio non va come previsto e il loro rapporto entra in crisi. La stessa dinamica è presente a casa Forte, dove le tensioni fra Antonio e Porzia sono sempre più forti. Infine, Lolita, che sembra aver ritrovato la propria serenità, riceve una tragica notizia.

Le indagini di Lolita Lobosco Se vuoi morir, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, in onda su Rai 1 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.