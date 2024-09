L’ispettore Dalgliesh, il 12 marzo su Giallo al via la seconda stagione: trama, cast e curiosità

Martedì 12 marzo, dalle ore 21:20 circa, è in onda la prima puntata della seconda stagione de L’ispettore Dalgliesh. La serie appartiene al genere thriller ed è trasmessa in prima visione su Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

L’ispettore Dalgliesh 12 marzo, regista e dove è girata

La seconda stagione de L’ispettore Dalgliesh è una produzione originale di New Pictures. La trama della fiction è basata sui romanzi scritti da P.D. James con protagonista l’omonimo detective Adam Dalgliesh.

Nata da un’idea di Helen Edmundson, la seconda stagione de L’ispettore Dalgliesh è andata in onda per la prima volta in Inghilterra nel 2023. Il secondo capitolo della serie è composto da tre appuntamenti inediti. Ognuno di questi ha una durata di circa 100 minuti.

La puntata del 12 marzo è diretta da Geoffrey Sax. La sceneggiatura, invece, è scritta dalla già citata Helen Edmundson. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito.

L’ispettore Dalgliesh 12 marzo, la trama

Nel corso dell’appuntamento del 12 marzo, l’ispettore Dalgliesh è impegnato in un difficile caso di omicidio. Scotland Yard, infatti, coinvolge il protagonista nelle indagini sulla morte di Edmund Lorrimer, il medico legale del laboratorio forense. La vittima era una persona burbera e disonesta e, anche per questo, si era fatto, negli anni, molti nemici.

Il corpo senza vita dell’uomo è rinvenuto all’interno del laboratorio. Per accedere in tale luogo, però, esistono solo tre chiavi. La prima di queste era in possesso della vittima, mentre la seconda è custodita dalla polizia. L’ultima, invece, era chiusa in una cassaforte presente nell’ufficio del direttore della struttura Max Howarth.

Spoiler finale

Inevitabilmente, nella puntata del 12 marzo de L’ispettore Dalgliesh, Howarth risulta il principale indiziato. Il direttore, però, nega ogni coinvolgimento ed ha un alibi che sembra scagionarlo. A rendere la vicenda ancora più complessa vi è il fatto che, procedendo con le indagini, il protagonista e la sua squadra si imbattono in un secondo omicidio.

Nel frattempo, Adam Dalgliesh sembra aver ritrovato la vena poetica grazie al nuovo libro pubblicato. Il romanzo ottiene un ottimo successo di pubblico e critica, tanto da ricevere una interessante proposta da un agente.

L’ispettore Dalgliesh 12 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della prima puntata della seconda stagione de L’ispettore Dalgliesh, in onda oggi, in prima serata su Giallo.