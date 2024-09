Serie A, la 29esima giornata: Frosinone-Lazio e Juventus-Genoa su Sky

Venerdì 15 marzo inizia la 29° giornata di Serie A. Le dieci partite del massimo campionato di calcio sono visibili in diretta su DAZN. Su Sky, invece, sono offerte in co-esclusiva tre incontri.

Serie A 29° giornata, gli anticipi

La 29° giornata di Serie A, dunque, prende il via il 15 marzo con il primo anticipo. A partire dalle ore 20:45, infatti, è in programma la sfida che oppone l’Empoli e il Bologna. I padroni di casa cercano punti preziosi per la salvezza. Gli ospiti, invece, sono in piena lotta per ottenere un posto nella prossima Champions League. Il match è offerto anche su Sky.

La 29° giornata di Serie A procede sabato 16 marzo. Alle 15:00 scendono in campo in contemporanea Monza-Cagliari ed Udinese-Torino. Alle 18:00, il fanalino di coda Salernitana è alla disperata ricerca di punti contro il Lecce. Negli ospiti esordisce Luca Gotti, nuovo allenatore che ha preso il posto di Roberto D’Aversa, esonerato pochi giorni fa.

Infine, alle 20:45, sia DAZN che Sky mandano in onda la partita fra il Frosinone e la Lazio. La partita è molto attesa perché rappresenta, per gli ospiti, la prima uscita dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, che è stato sostituito da Igor Tudor.

Juventus-Genoa su Sky

La 29° giornata di Serie A procede domenica 17 marzo. Alle 12:30, la Juventus di Massimiliano Allegri accoglie all’Allianz Stadium il Genoa di Alberto Gilardino. L’appuntamento, oltre che su DAZN, è nei palinsesti di Sky.

Alle 15:00, l’Hellas Verona prova a dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane contro il Milan di Stefano Pioli. Alle 18:00, invece, spazio al big match fra l’Atalanta e la Fiorentina, reduci entrambe dalle fatiche di Europa League e Conference League. In contemporanea, sempre alle 18:00, scende in campo la Roma di Daniele De Rossi, a caccia dei tre punti contro il Sassuolo. Infine, alle 20:45, c’è la supersfida fra la capolista Inter e il Napoli.

Serie A 29° giornata, i telecronisti

Queste le voci scelte da Sky per commentare le partite della 29° giornata di Serie A.

Empoli-Bologna : Polizzi e Minotti;

Frosinone-Lazio : Gentil e Orsi;

Juventus-Genoa: Zancan e Marocchi.

Qui, invece, l’elenco dei telecronisti di DAZN per la 29° giornata di Serie A.