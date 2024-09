Mare Fuori episodi Tenere accesa la speranza e Il regalo il 20 marzo su Rai 2: trama, cast e curiosità

Tenere accesa la speranza e Il regalo sono gli episodi di Mare Fuori in onda su Rai 2 mercoledì 20 marzo. Gli appuntamenti, come di consueto, sono trasmessi a partire dalle ore 21:20.

Mare Fuori Tenere accesa la speranza, regista e dove è girata

Tenere accesa la speranza e Il regalo, così come tutti gli altri episodi di Mare Fuori 4, sono una co-produzione di Rai Fiction e Picomedia. Colui che ha curato la realizzazione è Roberto Sessa, mentre la regia è di Ivan Silvestrini, che ha già diretto la stagione precedente. La sceneggiatura è scritta da Christian Farina e Maurizio Cadeddu.

Le riprese di Mare Fuori si sono svolte, come di consueto, a Napoli. La quarta stagione è composta da un totale di quattordici appuntamenti dalla durata di circa 60/70 minuti ciascuno. Rai 2 ne trasmette due alla settimana, nella prima serata del mercoledì. Il finale di stagione, salvo modifiche ai palinsesti, è in onda la prossima settimana.

Mare Fuori Tenere accesa la speranza, la trama

In Tenere accesa la speranza di Mare Fuori, Massimo e Donna Wanda hanno un intenso confronto. L’oggetto della discussione riguarda il futuro di Carmine. Quest’ultimo, intanto, dopo aver litigato con la mamma, lascia la casa e si trasferisce con Futura da Beppe.

Nell’episodio, Kubra è tormentata e non riesce ad affrontare le conseguenze delle sue scelte. Sofia dà una notizia importante a Rosa, mentre Carmela affronta Teresa. Infine, Micciarella e Cucciolo cercano di costruirsi una carriera criminale.

Il regalo, la trama

Subito dopo la fine di Tenere accesa la speranza, la serata procede con l’episodio Il regalo. In esso, Sofia deve prendere una decisione complessa in merito al futuro nell’IPM di Beppe e di sua figlia Kubra.

In carcere arriva un nuovo detenuto: si tratta di un ragazzo di nome Angelo, che si è costituito per il furto di un’automobile.

Rosa riceve un regalo inaspettato. Alina, a sua volta, sembra finalmente aver trovato la serenità. Tuttavia, la giovane è consapevole di dover fare i conti con la felicità degli altri.

Mare Fuori Tenere accesa la speranza, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata di Mare Fuori in onda il 20 marzo su Rai 2 e in streaming e on demand su Rai Play.