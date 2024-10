Avvocato di difesa 3 dal 17 ottobre su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 17 ottobre, su Netflix, è rilasciata Avvocato di difesa 3. La serie tv, appartenente al genere crime, è visibile sulla piattaforma di intrattenimento streaming a partire dalle ore 09:00.

Avvocato di difesa 3, regista e dove è girata

Avvocato di difesa 3, trasmessa in Italia e in tutti gli altri paesi del mondo in cui il servizio è attivo dal 17 ottobre, è realizzata dalle società David E. Kelley Productions, A+E Studios, Hieronymus Pictures, Algorithm Entertainment e Fineman Entertainment.

La trama del terzo capitolo è ispirata al libro Gli dei della colpa, appartenente alla collana di romanzi The Lincoln Lawyer scritti da Michael Connelly. La sceneggiatura è scritta da Dailyn Rodriguez, Gladys Rodriguez, Matthew J. Lieberman e Lisa Quintela. Con loro anche Ted Humphrey, che risulta nell’elenco dei registi.

La serie è composta da dieci episodi, ognuno dei quali ha una durata fra i 40 ed i 60 minuti. Netflix, come da tradizione, li rilascia tutti insieme, a partire dalle ore 09:00 di giovedì 17 ottobre. Le riprese si sono concentrate nell’area metropolitana di Los Angeles.

Avvocato di difesa 3, la trama

Al centro di Avvocato di difesa 3 c’è Michael Haller, brillante avvocato che deve lavorare ad un caso che lo riguarda da vicino. Il protagonista deve difendere un uomo chiamato Julian Lacosse, che è deve rispondere dell’accusa di omicidio. Secondo gli investigatori, ha ucciso Gloria Dayton, escort nonché amica del personaggio principale. Quest’ultimo, più volte, l’ha invitata a cessare la sua attività. Lei, finalmente, si era convinta, tanto che poco prima di essere uccisa aveva deciso di recarsi alle Hawaii per cambiare vita.

Spoiler finale

Michael, nel nuovo capitolo di Avvocato di difesa, è convinto che Lacosse sia innocente e, al tempo stesso, è determinato a trovare il colpevole dell’assassinio dell’amica. Al suo fianco, nell’indagine, il protagonista può contare, come sempre, sull’aiuto del suo eccentrico team. Esso è composto in primis dall’ex moglie Lorna Crane. Tornano, inoltre, l’ambiziosa Izzy Letts e il misterioso Cisco, che continua a fare i conti con il suo misterioso e turbolento passato.

Avvocato di difesa 3, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Avvocato di difesa, visibile nel nostro paese dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 17 ottobre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.