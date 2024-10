Terra Amara, la puntata del 22 marzo: trama, cast e finale

Venerdì 22 marzo, in prima serata su Canale 5, è trasmesso un nuovo appuntamento di Terra Amara. La soap turca prende il via a partire dalle ore 21:25 circa.

Terra Amara 22 marzo, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Nel lungo elenco di sceneggiatori, invece, ci sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz.

Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova. L’appuntamento della scorsa settimana ha ottenuto buoni ascolti. La puntata del 15 marzo ha convinto 2,9 milioni di telespettatori, per una share del 16,5%.

Terra Amara 22 marzo, la trama

Durante Terra Amara di oggi, Zuleyha non è riuscita a ripagare il debito che ha maturato con il fisco. Di conseguenza, l’autorità giudiziaria prende la decisione di pignorare la Villa Yaman. Sermin e Betul, non appena apprendono la notizia, decidono di contattare un giornalista. Il cronista, ingolosito dal possibile scoop, si reca da Zuleyha.

Nel frattempo, non si hanno più notizie di Gaffur e Salamet. I due erano stati mandati a vendere i gioielli per racimolare il denaro utile per ripagare il debito con il fisco. Zuleyha, preoccupata per la loro assenza, va a cercarli, scoprendo un’amara verità.

Spoiler finale

Nel corso di Terra Amara del 22 marzo, Hakan ha fatto arrestare l’uomo che si spacciava per Mudjat. Fikret, però, è convinto che nel rapimento del bimbo sia coinvolto proprio Hakan e inizia ad indagare per scoprire la verità.

Colak, invece, decide di far visita a Betul. Lei, però, è a casa in compagnia di Abdulkadir. Quest’ultimo, non appena vede l’uomo, si fa prendere dalla gelosia. Tuttavia, su invito di Betul, si nasconde da Colak. Zuleyha, non avendo un posto in cui stare, porta tutta la sua famiglia e i braccianti in un hotel. Infine, in città, Hakan ha un duro scontro verbale con Colak.

Terra Amara 22 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata odierna di Terra Amara, visibile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.