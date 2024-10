Le indagini di Sister Boniface episodi Lo scoop e Canzone per un morto su Rai 2: trama, cast e curiosità

Rai 2, sabato 23 marzo, propone gli episodi Lo scoop e Canzone per un morto de Le indagini di Sister Boniface. La serie, spin off di Padre Brown, giunge, con quelli odierni, al quinto e sesto appuntamento della prima stagione.

Le indagini di Sister Boniface Lo scoop, regista e dove è girata

Lo scoop e Canzone per un morto, così come il resto della prima stagione de Le indagini di Sister Boniface, sono realizzati dalla BBC. La fiction è creata da Jude Tindall. Gli sceneggiatori sono Jude Tindall, Dominique Moloney, Kit Lambert e Kitty Percy. La regia degli appuntamenti, invece, è curata da Merlyn Rice, Paul Gibson, Ian Barber e John Maidens. La prima stagione è formata da dieci episodi, che Rai 2 trasmette per cinque settimane, nella serata del sabato. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito.

Le indagini di Sister Boniface Lo scoop, la trama

Nel corso dell’episodio Lo scoop de Le indagini di Sister Boniface, i protagonisti devono indagare per scoprire la verità sulla morte della segretaria di un importante funzionario del governo.

Il corpo senza vita della vittima è ritrovato ai piedi di una scala, all’interno della casa del Ministro della Difesa. Sorella Boniface giunge sul luogo del ritrovamento ed effettua alcuni rilievi. Secondo la protagonista, la donna non è deceduta per la caduta ma, bensì, è stata avvelenata.

Durante Lo scoop, trasmesso su Rai 2 e Rai Play il 23 marzo, sono interrogate tutte le persone presenti in quel momento nella casa. Fra loro c’è sicuramente l’assassino.

Canzone per un morto, la trama

La serata con Le indagini di Sister Boniface procede sabato 23 marzo con l’episodio intitolato Canzone per un morto. In esso, il personaggio principale lavora su un caso molto dibattuto nell’opinione pubblica.

Il cantante e frontman del celebre gruppo pop locale The Queenmaker muore poco prima di salire sul palco per un concerto. Inizialmente, tutto fa pensare ad una drammatica fatalità: la vittima sarebbe deceduto dopo reazione allergica per una puntura di un’ape. Boniface, però, nota alcune tracce che fanno propendere per un’altra pista investigativa.

Le indagini di Sister Boniface Lo scoop, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la serie Le indagini di Sister Boniface, visibile su Rai 2 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.