Primo Appuntamento, la puntata del 26 marzo: single e come sono andate le cene

Martedì 26 marzo, su Real Time, è in onda la seconda puntata dell’ottava edizione di Primo Appuntamento. Il programma, come di consueto, prende il via alle 21:20. La conduzione è di Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 26 marzo, fra i single ci sono Laura e Simone

Primo Appuntamento, ogni settimana, accoglie nel locale otto single. Essi decidono di partecipare alla trasmissione con la speranza di trovare l’anima gemella. Passano l’intera serata con una persona che non conoscono e, al termine delle cene, devono decidere se abbandonare il ristorante insieme o separati. Montrucchio, come di consueto, ha al suo fianco il barman Mauro e la maitré Barbara, che accoglie i protagonisti della serata.

A Primo Appuntamento del 26 marzo c’è Laura. Ha 41 anni, vive a Roma e lavora nel settore farmaceutico. La donna confessa: “Questo è il mio primo appuntamento al buio, non ho mai usato neanche le app di incontro”. Si definisce “iperattiva” e ha la passione per il tennis. Incontra Simone, 43enne di Latina. È un consulente per un’azienda farmaceutica, oltre ad essere un insegnante di salsa. Afferma: “Sono uno sportivo e mi piace sempre avere qualcosa da fare”.

Le amiche Chiara e Sara

Durante Primo Appuntamento del 26 marzo si spalancano le porte del ristorante per Chiara e Sara. La prima ha 24 anni, la seconda ne ha 22. Sono grandi amiche e hanno deciso di condividere l’avventura nella trasmissione. In merito al loro rapporto sottolineano: “Ci capiamo al volo, basta uno sguardo o un gesto con la mano e sappiamo subito cosa occorre fare. Ci siamo conosciuti in un momento particolare: entrambe eravamo diventate single da poco. Siamo sfortunate in amore”.

Nel corso di Primo Appuntamento del 26 marzo, Sara conosce Federico, personal trainer 23enne di Roma. Spesso aiuta i genitori al mercato, dove gestisce una bancarella di intimo maschile e femminile. Chiara, invece, passa la serata con Alessio, pizzaiolo di 29 anni. È di Napoli e sottolinea: “Sono molto testardo. Di solito mi faccio desiderare, mi piace stuzzicare ed essere stuzzicato. Vorrei al mio fianco una persona forte almeno quanto me”.

Primo Appuntamento 26 marzo, Angela e Ferdinando

Infine, nella puntata di Primo Appuntamento del 26 marzo c’è Angela, pensionata di 69 anni di Portici. È rimasta vedova dopo 35 anni di matrimonio. I figli definiscono il suo un carattere “un po’ difficile”. Spera di innamorarsi del coetaneo Ferdinando, originario di Castellammare e alla ricerca di una donna con la quale passare il resto della sua vita. In amore ha le idee chiare: la sua compagna ideale dev’essere “bella, intelligente ed elegante”.