Mare Fuori episodi Ogni inizio ha una fine e Per sempre il 27 marzo su Rai 2: trama, cast e curiosità

La quarta stagione di Mare Fuori termina mercoledì 27 marzo con gli episodi Ogni inizio ha una fine e Per sempre. Gli appuntamenti sono visibili su Rai 2 a partire dalle ore 21:20.

Mare Fuori Ogni inizio ha una fine, regista e dove è girata

Ogni inizio ha una fine e Per sempre di Mare Fuori 4 sono una co-produzione di Rai Fiction e Picomedia. Colui che ha curato la realizzazione è Roberto Sessa, mentre la regia è a cura di Ivan Silvestrini, che ha già diretto la stagione precedente. La sceneggiatura è scritta da Christian Farina e Maurizio Cadeddu.

Le riprese di Mare Fuori si sono svolte, come di consueto, a Napoli. Con la puntata odierna giunge al termine la quarta stagione della serie, che anche quest’anno ha ottenuto un grande successo sia in tv che in streaming su Rai Play. Il titolo è già stato riconfermato per una quinta stagione.

Mare Fuori Ogni inizio ha una fine, la trama

Durante Ogni inizio ha una fine di Mare Fuori, Cucciolo e Micciarella passano una giornata in compagnia della loro mamma. Pino soffre per la fine della storia d’amore con Kubra e trova conforto in Beppe. Intanto, Sofia deve prendere una decisione in merito al destino della giovane, che non può stare nel carcere dove lavora il padre Beppe.

Massimo, nel frattempo, presenta alla direttrice una lettera in cui annuncia di volersi dimettere. Silvia, finita nei guai, cerca l’aiuto di Lino, mentre Carmela affronta Edoardo. Nell’istituto arriva un nuovo detenuto chiamato Angelo.

Per sempre, la trama

Subito dopo la fine di Ogni inizio ha una fine, la serata su Rai 2 dedicata a Mare Fuori procede con l’appuntamento dal titolo Per sempre. In esso, Rosa vive un momento di grande difficoltà, divisa fra la sua storia d’amore e le scelte, spesso complesse, che è chiamata a compiere. Edoardo, finalmente, è convinto di sapere veramente ciò che vuole. Intanto, per festeggiare il pranzo di Ferragosto, Beppe propone una grigliata. Infine, Silvia cerca l’aiuto di Angelo, l’ultimo arrivato all’IPM.

Mare Fuori Ogni inizio ha una fine, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il finale di stagione di Mare Fuori 4, in onda il 27 marzo su Rai 2 e in streaming e on demand su Rai Play.