Vanina Un vicequestore a Catania, il 27 marzo la prima puntata: trama, cast e curiosità

Canale 5, mercoledì 27 marzo, propone la prima puntata di Vanina Un vicequestore a Catania. La fiction, novità dei palinsesti Mediaset, è trasmessa a partire dalle ore 21:25.

Vanina Un vicequestore a Catania prima puntata, regista e dove è girata

Vanina Un vicequestore a Catania è una produzione originale di Palomar ed RTI. La trama è liberamente ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scalia. La sceneggiatura è scritta da Leonardo Marini, mentre il regista è Davide Marengo, che in carriera ha già diretto fiction come Il cacciatore, Un’estate fa e Sirene.

Vanina Un vicequestore a Catania, la cui prima puntata è in onda mercoledì 27 marzo, è ambientata e girata in Sicilia, nella città di Catania. In totale, la prima stagione è composta da quattro puntate, dalla durata di circa 100 minuti ciascuna. Canale 5, salvo modifiche di palinsesto, ne trasmette una alla settimana, nel prime time del mercoledì.

Vanina Un vicequestore a Catania prima puntata, la trama

Durante la prima puntata di Vanina, la protagonista deve fare i conti con il suo passato. Quando aveva 14 anni, suo padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, è stato ucciso dalla mafia. Da quel momento, Vanina ha maturato la consapevolezza di voler diventare poliziotta per arrestare i colpevoli dell’omicidio del papà e lottare contro la mafia.

Dopo vari anni di servizio a Palermo, Vanina Guarrasi si trasferisce a Catania, dove è diventata capo della sezione Omicidi. Qui, anche grazie ai colleghi Tito Macchia, Carmelo Spanò, Marta Bonazzoli, Mimmo Nunnari e Salvatore Lo Faro, sembra aver finalmente ritrovato la propria serenità.

Spoiler finale

Nella prima puntata di Vanina Un vicequestore a Catania, la protagonista ha un passato sentimentale complesso. Ha avuto una relazione con Paolo Malfitano, magistrato dell’antimafia di Palermo. Una volta raggiunta Catania, invece, ha instaurato un rapporto con il medico Manfredi Monterreale. L’apparente tranquillità della protagonista è turbata dopo che Paolo finisce sotto scorta per le minacce di Cosa Nostra. Il magistrato, che porta con sé nuovi misteri, costringe il personaggio principale ad affrontare il suo passato.

Vanina Un vicequestore a Catania prima puntata, il cast

Di seguito il cast di Vanina Un vicequestore a Catania, in onda a partire dal 27 marzo su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.