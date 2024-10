Incastrati 2, il 28 marzo su Canale 5 l’ultima puntata: trama, cast e curiosità

Canale 5, giovedì 28 marzo, propone su Canale 5 l’ultima puntata di Incastrati 2. La fiction, in onda con la prima parte lo scorso martedì, ha come protagonisti Ficarra e Picone.

Incastrati 2 ultima puntata, regista e dove è girata

Incastrati 2 è una produzione originale di Tramp Limited. La fiction è ideata e diretta da Ficarra e Picone. I due, inoltre, sono anche gli sceneggiatori della serie. In tale ruolo, oltre a loro, ci sono Maddalena Ravagli, Fabrizio Testini e Leonardo Fasoli.

Le riprese di Incastrati 2 si sono svolte in Sicilia, nei pressi della città di Palermo. La seconda stagione, composta da sei episodi, ha debuttato su Netflix nel marzo dell’anno scorso. Canale 5 ha deciso di suddividere gli appuntamenti in due prime serate. La prima puntata, visibile lo scorso martedì, ha convinto 2,1 milioni di telespettatori, per una share dell’11,8%.

Incastrati 2 ultima puntata, la trama

Nell’ultima puntata di Incastrati 2, Ester si insospettisce a causa dei movimenti della mamma. Per questo motivo, Salvo e Valentino non possono far altro che interferire pesantemente. Intanto, Salvo viene a conoscenza del passato della sua compagna. Primo Sale è scarcerato a causa di un vizio procedurale. Insieme a lui lascia il carcere anche Stoccafisso.

In seguito, tormentato dalla verità, Valentino racconta (in parte) la verità ad Agata. Di conseguenza, la polizia decide di intervenire e fare irruzione all’interno del covo mafioso individuato dal protagonista.

Spoiler finale

Durante l’ultima puntata di Incastrati 2, le forze dell’ordine hanno un’amara sorpresa. Il blitz, infatti, non porta a nulla, in quanto non c’è traccia di Padre Santissimo e dei suoi uomini. Agata, così, inizia a credere che Valentino e Salvo siano pilotati dalla stessa mafia, che per i suoi crimini ha utilizzato un poliziotto corrotto.

All’interno della caserma inizia, così, una caccia all’uomo, durante la quale non ci si può fidare di nessuno. Alla fine, grazie ai personaggi principali, Agata e il procuratore Nicolosi riescono ad arrivare alla verità, individuando la persona che ha incastrato Salvo e Valentino e l’assassino di Gambino.

Incastrati 2 ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Incastrati 2, in onda con l’ultima puntata il 28 marzo nel prime time di Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.