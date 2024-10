Il Dottor Alì puntata La speranza è l’ultima a morire: trama, cast e curiosità

Sabato 30 marzo, su Real Time, è in onda la puntata La speranza è l’ultima a morire de Il Dottor Alì. La serie, come di consueto, è in onda a partire dalle ore 21:25.

Il Dottor Alì La speranza è l’ultima a morire, regista e dove è girata

La seconda stagione de Il Dottor Alì è una produzione originale della MF Yapim. La serie è il remake turco della serie Good Doctor, nata in Corea del Sud e che ha ispirato la popolare versione statunitense The Good Doctor.

In Turchia, la fiction che in Italia è trasmessa su Real Time è andata in onda su FOX con il titolo originale Mucize Doktor. Al centro della storia c’è Ali Vefa, medico affetto da sindrome di autismo. Le riprese si sono svolte ad Istanbul. La serie, composta da due stagioni, ha come registi Yusuf Pirahasan e Aytac Cicek. Gli sceneggiatori, invece, sono Pinar Bulut e Onur Koralp.

Il Dottor Alì La speranza è l’ultima a morire, la trama

Nel corso de La speranza è l’ultima a morire, le condizioni di Adil sono sempre più gravi. L’uomo, infatti, entra in collasso cardiaco e avrebbe disperatamente bisogno di un intervento.

L’unica a poter autorizzare l’operazione, però, è la figlia, arrivata in Turchia dagli Stati Uniti ma che non sembra intenzionata ad aiutare il padre. Tutto ciò mette Ferman, Alì e Tanju di fronte a una dura scelta.

Spoiler finale

Intanto, durante La speranza è l’ultima a morire de Il Dottor Alì, quello di Adil non è l’unico caso che preoccupa i protagonisti. Nazli assiste un bambino che deve sottoporsi a un trapianto di rene. La donatrice è la mamma, che in ospedale ha un duro scontro con l’ex compagno, nonché il padre del piccolo degente. La figlia di Adil assiste alla litigata e inizia a riflettere sul rapporto con il genitore, che continua a lottare fra la vita e la morte. Infine, il destino della figlia di Kivilcim turba Beliz. La donna comunica a Tanju di voler dare in adozione la neonata.

Il Dottor Alì La speranza è l’ultima a morire, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella seconda stagione de Il Dottor Alì, in onda su Real Time e in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.