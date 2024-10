Pubblicità CoReVe 2024, le regole per un buon riciclo fra atmosfere da musical

Da qualche giorno, sulle principali emittenti televisive italiane, è in rotazione la pubblicità di CoReVe 2024. Con tale acronimo si intende il Consorzio Recupero Vetro, che dedica la propria attività al riciclo del vetro.

Pubblicità CoReVe 2024, una campagna comunicativa che coinvolge anche i social

La pubblicità CoReVe 2024 è una produzione originale di Make, che l’ha realizzata per Serviceplan. La pianificazione, invece, è a cura di Ics adv. Lo spot è on air dallo scorso 24 marzo. La campagna comunicativa, oltre che la televisione, coinvolge anche i social, dove sono stati ideati dei contenuti appositi.

La pubblicità CoReVe 2024 ha una durata di 30 secondi. La direzione creativa è di Salvatore Giuliana e Giuliana Guizzi. Le musiche, elemento fondamentale per la narrazione, sono firmate da Fabio Gargiulo. La regia, infine, è di Fabrizio Conte.

Un musical sulle note di Fatti mandare dalla mamma

Così come già accaduto lo scorso anno, la pubblicità di CoReVe del 2024 punta tutto sulla musica italiana. Dopo Tanti auguri di Raffaella Carrà, questa volta è la canzone Fatti mandare dalla mamma ad essere grande protagonista. Il brano, scritto da Franco Migliacci e Luis Bacalov, è uno dei più famosi mai eseguiti da Gianni Morandi, che lo ha pubblicato nel 1962.

Nella pubblicità di CoReVe, però, il testo della canzone ha subito delle forti modifiche. Le strofe, infatti, sono state composte con l’obiettivo di comunicare al pubblico le buone norme per un riciclo corretto del vetro. In primis quella di togliere il tappo, il sacchetto e qualsiasi altro elemento non di vetro dai vasetti prima di gettarli nella spazzatura. In seguito, è fatto un elenco di oggetti che non possono essere smaltiti con il vetro, ovvero le lampadine, il cristallo, gli specchi rotti e le tazzine. Il rispetto di queste norme comportamentali, ricorda il promo, porta benefici all’ambiente e permette al vetro di rinascere. Non a caso, il claim della comunicazione è proprio Il vetro rinascerà.

Pubblicità CoReVe 2024, la divulgazione via musical si dimostra ancora una volta efficace

Dodici mesi fa era stata una piacevole novità, quest’anno la pubblicità di CoReVe 2024 è una gradita conferma. Lo spot, complice il grande successo ottenuto, non ha (giustamente) modificato il proprio stile comunicativo. D’altronde, il mix tra divulgazione di temi tanto importanti e le atmosfere da musical si è dimostrato efficace. La forza della produzione, come è ovvio, è tutta da rintracciare nel brano.

Così come per Tanti auguri di Raffaella Carrà, la versione rivisitata di Fatti mandare dalla mamma funziona, colpisce lo spettatore e cattura la sua attenzione. Tale aspetto è quanto mai fondamentale in un progetto che, come questo, ha l’obiettivo di trasmettere dei messaggi importanti al pubblico. CoReVe, insomma, dimostra che con per creare uno spot efficace non è necessaria un testimonial vip, ma delle idee forti e di qualità.