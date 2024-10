Ripley serie Netflix dal 4 aprile: trama, cast e curiosità

Netflix, nella mattinata di giovedì 4 aprile, ha reso disponibile alla visione Ripley. La serie appartiene al genere poliziesco e ha come protagonista l’attore Andrew Scott (Black Mirror, 1917, Sherlock).

Ripley, regista e dove è girata

La serie Ripley, nata da una collaborazione fra gli Stati Uniti e l’Italia, è una produzione originale di Showtime Studios ed Endemol Shine North America. L’ideatore, il regista e l’unico sceneggiatore è Steven Zaillian.

Quest’ultimo, in carriera, è noto soprattutto per aver scritto film come Schinder’s List (che gli è valso un Premio Oscar), The Irishman, Risvegli, L’arte di vincere, Gang of New York ed Hannibal.

La prima stagione di Ripley, rilasciata il 4 aprile in tutti i paesi del mondo in cui Netflix è attivo, è composta da otto episodi. Essi hanno una durata variabile, che va dai 45 ai 70 minuti ciascuno. Le riprese si sono svolte in Italia.

Ripley, la trama

La trama della serie, tratta dal celebre romanzo Il talento di mister Ripley di Patricia Highsmith, è ambientata nella New York degli anni ‘60. Il protagonista Tom Ripley, piccolo truffatore statunitense, riceve un’interessante proposta dal ricchissimo signor Greenleaf.

Quest’ultimo, infatti, chiede a Tom di recarsi in Italia per compiere per lui una missione: convincere il figlio ribelle Dickie a tornare negli USA. Il personaggio principale accetta ed inizia il suo viaggio verso l’Europa.

Spoiler finale

Tom, durante la prima stagione di Ripley, raggiunge la Costiera Amalfitana e dà inizio al suo piano. Il protagonista si finge un vecchio amico di Dickie. Quest’ultimo, pur non riconoscendolo, lo accoglie in casa. Tom riesce così a stabilirsi nella villa, nonostante le perplessità di Marge, la fidanzata di Dickie.

Il protagonista, in breve tempo, dimentica la missione che lo ha portato in Europa. L’uomo, infatti, si innamora dell’Italia e, soprattutto, dello stile di vita di Dickie. Dopo un iniziale momento di idillio, il rapporto con quest’ultimo si deteriora velocemente e i due hanno un violento litigio. Ripley, nella colluttazione, uccide il giovane rampollo e decide, così, di sfruttare la situazione, rubandogli l’identità. Tom, sotto mentite spoglie, inizia un giro nelle più belle città italiane. La polizia, però, si mette ben presto sulle sue tracce.

Ripley, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Ripley, visibile a partire da giovedì 4 aprile sulla piattaforma streaming Netflix.