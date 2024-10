Una specie di scintilla serie Rai Play sull’autismo: trama, cast e finale

Su Rai Play, piattaforma di intrattenimento gratuita della TV di Stato, è visibile Una specie di scintilla. La serie è stata rilasciata lo scorso 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo.

Una specie di scintilla, regista e dove è girata

Una specie di scintilla è una produzione originale della BBC, dove è andata in onda con il titolo A kind of spark. La trama è liberamente ispirata all’omonimo pluripremiato romanzo scritto da Elle McNicoll.

I registi che hanno lavorato alla serie sono Marek Losey e Matt Holt. La sceneggiatura, invece, è di Anna McCleery, Elle McNicoll, Vicky Lutas, Klarissa Hamilton Bannis e Scott Payne. Le riprese si sono svolte in Inghilterra.

La prima stagione della fiction è composta da dieci puntate dalla durata di circa mezz’ora ciascuna. Su Rai Play sono già visibili tutti gli episodi. Dal 20 aprile, gli appuntamenti saranno trasmessi su Rai Gulp.

Una specie di scintilla, la trama

La protagonista di Una specie di scintilla è Addie, un’adolescente con la sindrome di autismo interpretata dall’attrice neuro divergente Lola Blue. La giovane viene a conoscenza dei processi alle streghe avvenuti secoli prima nella sua città natale Juniper.

Colpita da tale fatto e con l’aiuto delle sue sorelle più grandi, la protagonista inizia ad indagare. In breve tempo, la vita di Addie si intreccia con quelle di Maggie ed Elinor, due giovani sorelle vissute nel XVI secolo. La prima ha ricevuto una condanna per stregoneria ma, poco prima di essere processata, è sparita nel nulla, lasciando da sola la sorella.

Spoiler finale

Addie, durante Una specie di scintilla, rimane profondamente colpita dalla vicenda e lavora per comprendere che fine possa aver fatto Maggie. Nonostante sia passato molto tempo, la protagonista riesce a ricostruire il potente legame che univa le due sorelle. In contemporanea, nel presente, il personaggio principale inizia un processo alla scoperta di sé stessa. Addie, attraverso la famiglia e le amicizie, vuole riuscire a far sentire la propria voce, facendo capire a tutti chi è davvero.

Una specie di scintilla, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Una specie di scintilla, visibile dal 2 aprile su Rai Play e in onda su Rai Gulp dal prossimo 20 aprile.