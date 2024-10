Delitti in Paradiso puntata Redenzione: trama, cast e curiosità della fiction di Rai 2

Mercoledì 10 aprile, in prima serata su Rai 2, è in onda la puntata Redenzione di Delitti in Paradiso. Quello odierno è il secondo episodio della tredicesima stagione della serie.

Delitti in Paradiso Redenzione, regista e dove è girata

La tredicesima stagione di Delitti in Paradiso è una produzione originale di Red Planet Pictures. La serie, che in Inghilterra è stata trasmessa sulla rete BBC nelle scorse settimane, è composta da otto appuntamenti. Essi hanno una durata di circa 60 minuti ciascuno.

I registi di Redenzione di Delitti in Paradiso sono Steve Hughes, Tracey Larcombe, Angie de Chastelai Smith e Leon Lopez. La sceneggiatura, invece, è di James Hall, James Coleman, Patrick Homes, James Cary, Katrina Watson e Tom Nash. Le riprese si sono svolte nella suggestiva location delle isole Guadalupe.

Il debutto della scorsa settimana ha ottenuto ascolti in linea con quelli soliti di Rai 2. In particolare, la puntata Il ricatto ha convinto poco meno di 820 mila telespettatori, per una share del 4,4%.

Delitti in Paradiso Redenzione, la trama

Nel corso dell’appuntamento Redenzione di Delitti in Paradiso, i protagonisti devono lavorare per risolvere un altro, intricato caso. Questa volta, la squadra di investigatori deve far luce sull’omicidio di un’anziana signora di nome Nancy.

La vittima era un’ospite di una casa di riposo, luogo nel quale è stata uccisa con un’arma da taglio. La vicenda appare sin da subito complessa. Nancy, infatti, era una benefattrice molto conosciuta a Saint Marie. La polizia, in breve tempo, comprende che tale assassinio è in qualche modo legato a un furto milionario avvenuto trent’anni prima.

Spoiler finale

Intanto, durante Redenzione di Delitti in Paradiso, tengono banco le questioni relative alla vita privata dei personaggi principali. Il protagonista Selwyn Patterson è in convalescenza dopo ciò che è avvenuto la scorsa settimana e, dunque, dovrebbe rimanere a casa. Tuttavia, il personaggio interpretato da Don Warrington rifiuta di rimanere a riposo. Infine, dopo la grande delusione del passato, Neville decide di rimettersi in gioco in amore.

Delitti in Paradiso Redenzione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda puntata di Delitti in Paradiso 13, in onda mercoledì 10 aprile su Rai 2 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.