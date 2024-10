Matrimonio a prima vista, puntata 10 aprile: il momento del confronto fra le coppie

Mercoledì 10 aprile, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Matrimonio a prima vista. Il dating show, giunto al settimo episodio stagionale, è visibile a partire dalle ore 21:25.

Matrimonio a prima vista 10 aprile, procede a gonfie vele l’unione fra Giuseppe ed Ilaria

Matrimonio a prima vista 2024 è una produzione originale di Non Panic Banijay, che lo ha realizzato per Warner Bros. Discovery. Al fianco dei novello sposi, anche nell’appuntamento odierno, ci sono i tre esperti. In primis c’è la sessuologa Nada Loffredo, che valuta l’affinità sessuale dei candidati. Con lei ci sono l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis.

Nella puntata di Matrimonio a prima vista del 10 aprile, in onda anche in diretta streaming e on demand sul sito di Discovery+, le tre coppie presenti sin dall’inizio dello show si incontrano e hanno di modo di confrontarsi. L’occasione mette in risalto la solidità della coppia composta da Giuseppe ed Ilaria, praticamente l’unica ad aver saputo instaurare un vero e proprio rapporto basato su complicità e sentimenti.

La crisi senza fine di Enrico e Benedetta

A Matrimonio a prima vista procede la crisi fra Enrico e Benedetta. I due, infatti, non sono mai riusciti a dar inizio all’esperimento, in quanto hanno litigato duramente sin dalle prime ore di viaggio di nozze.

Tornati in Italia, fra i due si è creato il gelo, non avendo iniziato neanche la convivenza. Nell’appuntamento odierno, la sposa fa un primo passo verso il disgelo, prendendosi le proprie responsabilità e riconoscendo di aver avuto, in diverse occasioni, un atteggiamento respingente verso il partner.

Intanto, in Matrimonio a prima vista del 10 aprile, Roberto e Stefania portano avanti la convivenza, contraddistinta, però, da una grande freddezza. Lui, infatti, rimprovera alla donna di non essersi impegnata a sufficienza per conoscerlo meglio. Inoltre, Roberto afferma di non sapere quasi niente della moglie, in quanto lei non si è mai voluta confidare. Stefania riconosce delle difficoltà comunicative, che però imputa alla loro presunta incompatibilità caratteriale.

Matrimonio a prima vista 10 aprile, i dubbi di Fabio

Infine, a Matrimonio a prima vista del 10 aprile ci sono Ilaria e Fabio, il cui esperimento è iniziato più tardi rispetto agli altri protagonisti. La coppia prosegue con la convivenza, ma permangono i dubbi dello sposo. Mentre lei sembra convinta dei propri sentimenti ed inizia a progettare una vita insieme, lui ha un atteggiamento decisamente più prudente. Ciò, inevitabilmente, causa delle tensioni, che sfociano in un duro confronto.