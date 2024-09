Faking It Bugie Criminali, il 12 marzo la storia di Tatiana ed Elena Ceoban

NOVE, martedì 12 marzo, propone dalle ore 21:20 la seconda puntata di Faking It Bugie Criminali 2024. Questa settimana ci si concentra sulla storia di Tatiana ed Elena Ceoban.

Faking It Bugie Criminali 2024 seconda puntata, gli ospiti

Faking It Bugie Criminali 2024 è una produzione originale della Stand By Me. La conduzione è a cura di Pino Rinaldi. Quest’ultimo è uno dei giornalisti di cronaca nera più importanti del nostro paese. Il cronista ha alle spalle decenni di esperienza maturata nella redazione di Chi l’ha visto?

Ogni settimana, Faking It Bugie Criminali approfondisce e ricostruisce un caso di cronaca. Le vicende scelte sono quelle che, per la loro complessità, hanno attirato maggiormente le attenzioni dell’opinione pubblica. Un focus, negli appuntamenti, è proposto sulle documentazioni riguardanti le indagini, ovvero le testimonianze, gli interrogatori e le eventuali confessioni. La trasmissione è in onda anche in streaming e on demand su Discovery+.

La storia di Tatiana ed Elena Ceoban

Nel corso della seconda puntata di Faking It Bugie Criminali è raccontata la storia di Tatiana ed Elena Ceoban. Le due, mamma e figlia, vivevano in un piccolo paese in provincia di Viterbo. Improvvisamente, però, si sono perse le tracce di entrambe. All’epoca della scomparsa, la prima aveva 36 anni e la seconda ne aveva 14.

Sono passati quindici anni e per gli investigatori le donne sono morte. Tuttavia, i loro corpi non sono mai stati ritrovati. Secondo la giustizia italiana, il colpevole del duplice omicidio è Paolo Esposito, che ha ricevuto una condanna all’ergastolo in tre gradi di giudizio.

Come ricostruisce la seconda puntata di Faking It Bugie Criminali 2024 sono centrali le relazioni fra le vittime e il killer. Esposito, infatti, era il compagno di Tatiana, con la quale aveva iniziato una convivenza. Le forze dell’ordine che hanno indagato, però, hanno scoperto che l’uomo aveva una relazione clandestina con Ala, sorella 18enne di Tatiana.

Faking It Bugie criminali 2024 seconda puntata, gli esperti analizzano i comportamenti dei protagonisti

La seconda puntata di Faking It Bugie Criminali racconta che Paolo Esposito, in tutti questi anni, non ha mai confessato la propria colpevolezza. L’uomo, infatti, si professa innocente da sempre, sostenendo che Tatiana ed Elena siano fuggite volontariamente dal piccolo paese nel quale vivevano.

In Faking It Bugie Criminali 2024 del 12 marzo, il padrone di casa è accompagnato da un team di esperti. Essi analizzano le prove emerse durante il processo, studiando la comunicazione non verbale dei protagonisti del caso e creando, in questo modo, un profilo psicologico delle persone coinvolte.