Reazione a Catena, Le Blondie nuove campionesse: vincita record da 114 mila euro

Giovedì 20 giugno, su Rai 1, Le Blondie sono divenute nuove campionesse di Reazione a Catena. Le tre sono riuscite ad avere la meglio su Le Specialiste, riuscendo a vincere ben 114 mila euro.

Reazione a Catena Le Blondie, chi sono le nuove campionesse

Le Blondie, nuove dominatrici di Reazione a Catena, sono formate da Simonetta, Patrizia e Claudia. Sono sorelle e, inoltre, le prime due sono addirittura gemelle. Le giocatrici, su richiesta di Pino Insegno, ad inizio puntata hanno svelato di essere di Bologna. Il nome scelto per la compagine, oltre ad essere un omaggio alla celebre rock band statunitense, si rifà al colore chiaro dei capelli delle giocatrici.

Le Blondie, nella sfida di Reazione a Catena del 20 giugno, sono riuscite ad avere la meglio su Le Specialiste. Le tre laureande sono rimaste campionesse per sole due puntate, ma in entrambe sono riuscite a vincere, portando a casa un montepremi totale superiore ai 41 mila euro.

Come è andata la partita

La partita di Reazione a Catena fra Le Blondie e Le Specialiste è stata molto equilibrata, motivo per il quale i due team hanno collezionato un jackpot provvisorio molto simile, rispettivamente di 76 e 65 mila euro. Le Specialiste, nell’appuntamento, hanno avuto la possibilità di rispondere alla Zot. Tuttavia, non sono riuscite a risolvere la catena di parole, perdendo così cinque secondi di tempo ne L’Intesa vincente.

In tale manche, durante Reazione a Catena del 20 giugno, Le Specialiste hanno avuto più di qualche difficoltà, chiudendo la manche con soli cinque punti. Molte brave, invece, Le Blondie, che hanno indovinato otto parole.

Reazione a Catena Le Blondie, la vittoria di 114 mila euro

Le Blondie, a Reazione a Catena del 20 giugno, sono arrivate al gioco finale de L’ultima catena con un montepremi provvisorio di 114 mila euro. Una cifra, questa, che Simonetta, Patrizia e Claudia hanno difeso, completando la catena di termini senza utilizzare neanche un jolly.

Così facendo, Le Blondie sono riuscite a sfruttare per la prima volta la novità introdotta quest’anno nel regolamento del game. Se il team campione in carica riesce a giungere a L’ultima parola senza l’ausilio dei jolly, essi possono essere utilizzati per acquistare in modo gratuito il terzo elemento. Il jackpot in palio, dunque, non subisce alcun dimezzamento.

Le tre sorelle di Bologna hanno dovuto individuare la parola corretta con Mi iniziale ed A finale, da associare ai lemmi Musica e Primo. Dopo qualche secondo di riflessione, Simonetta, Patrizia e Claudia hanno puntato tutto sul lemma Minestra, vincendo in tal modo 114 mila euro. Si tratta della vittoria più alta della stagione attuale di Reazione a Catena.