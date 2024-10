Bardot, la seconda puntata del 25 giugno: trama, cast e curiosità

Martedì 25 giugno, su Canale 5, è in onda la seconda puntata di Bardot. La fiction, iniziata la scorsa settimana, racconta la vita della diva Brigitte Bardot, interpretata dall’attrice Julia De Nunez.

Bardot seconda puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la produzione di Bardot sono RTI Gruppo Mediaset, Federation Studios e Gfilms. La serie ha esordito in televisione in Francia. Nel paese transalpino, le puntate sono andate in onda su France 2 nel maggio dell’anno scorso. Le riprese si sono svolte in Francia, nei territori che circondano Parigi e in quelli situati nei pressi di Saint-Tropez.

La fiction ha come registi Daniel e Christopher Thompson. I due hanno scritto anche la sceneggiatura. La prima stagione è composta da sei appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 55 minuti. La prima puntata, trasmessa lo scorso lunedì 17 giugno, ha deluso dal punto di vista degli ascolti, convincendo solo 1,7 milioni di persone, con il 10,6% di share.

Bardot seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata, per Brigitte Bardot non mancano i problemi dal punto di vista personale. La protagonista, infatti, sente la mancanza del compagno Jean Louis, militare costretto a combattere al fronte per la guerra in Algeria.

La sua assenza getta Bardot nello sconforto e nella solitudine, che prova a colmare concentrandosi sul lavoro. In occasione del Capodanno 1958, l’attrice è chiamata a lavorare ad una importante pubblicità in compagnia del cantante Gilbert Be’ caud.

Spoiler finale

Nella seconda puntata, dopo la collaborazione sul set, fra Brigitte Bardot e Gilbert nasce un forte legame. I due, infatti, passano sempre più tempo insieme, durante il quale si verificano alcune situazioni equivoche. Proprio ad una di queste assiste in prima persona Jean Louis, tornato a sorpresa in città per stare vicino a Brigitte. L’uomo, non appena nota la forte vicinanza fra la cantante e l’attore, va su tutte le furie e prende la decisione di interrompere immediatamente la relazione. I dolori, per Bardot, non terminano qui. La protagonista, infatti, deve affrontare la morte del nonno. Ancora una volta, cerca di distrarsi lavorando, essendo scelta per recitare nella commedia Babette va alla guerra.

Bardot seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Bardot, fiction che procede con un nuovo appuntamento il 25 giugno, in onda su Canale 5 e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.