Pubblicità Snaifun con Altafini, Galante e Massaro: recensione e descrizione

Da qualche settimana, in concomitanza con l’inizio degli Europei di calcio 2024, è in rotazione la pubblicità di Snaifun. Per l’occasione, il promo coinvolge tre ex calciatori. Essi sono Josè Altafini, Fabio Galante e Daniele Massaro.

Pubblicità Snaifun, lanciato anche un concorso per gli iscritti

La pubblicità Snaifun è una realizzazione della società Road Movie. La strategia e la pianificazione sui media, che oltre alla televisione comprende anche la stampa, sono a cura di MCM Group. Colui che ha curato la regia è Davide Agosta.

In contemporanea alla pubblicità, Snaifun ha lanciato per i propri iscritti un concorso. Gli utenti, infatti, devono pronosticare il risultato esatto di tutti gli incontri di Euro 2024. In caso di risposta corretta, ottengono 100 punti. Al termine, è stilata una classifica. I primi cento premiati otterranno dei premi. In palio vi sono delle gift card Snaipay, per un valore totale di 40 mila euro.

La descrizione del promo

La pubblicità di Snaifun inizia con la voce narrante che si chiede cosa sia effettivamente lo sport. A provare a dare una risposta ci sono Josè Altafini, Fabio Galante e Daniele Massaro.

Per il primo, vincitore di una coppa del mondo con la maglia del Brasile, un’attività sportiva richiede determinazione, velocità e precisione. Caratteristiche, queste, che utilizza per provare a scacciare una mosca che gli ronza intorno, infastidendolo. Per il secondo, invece, i fattori fondamentali sono il talento, l’imprevedibilità e la fantasia, che utilizza al calciobalilla. Infine, Daniele Massaro punta tutto su tecnica, visione strategica e sofisticato calcolo matematico, mostrate per centrare una buca golfistica con un pallone da calcio.

Pubblicità Snaifun, la recensione

La pubblicità di Snaifun, essendo in onda durante gli Europei 2024 e mirando a promuovere un concorso di scommesse calcistiche, non può che basarsi totalmente sul mondo dello sport. Di conseguenza, è un promo che ambisce a comunicare ad un parte specifica di pubblico, particolarmente appassionato e competente di calcio.

Anche la scelta dei testimonial segue la medesima logica. Non a caso, infatti, sono coinvolti tre Altafini, Galante e Massaro. Senza nulla togliere ai protagonisti selezionati, probabilmente poteva e doveva essere fatto uno sforzo in più, magari aggiungendo un ulteriore testimonial, più identificativo della storia della Nazionale italiana. Fatto, questo, che avrebbe reso lo spot più impattante per il pubblico.

Dal punto di vista dei contenuti, infine, la pubblicità di Snaifun, pur non essendo indimenticabile, è comunque abbastanza godibile. La scelta di associare ad ognuno dei protagonisti delle specifiche caratteristiche tecniche si è rivelata abbastanza efficace. La notizia dell’inizio del concorso a punti, ovvero la motivazione della pubblicità, doveva essere messa maggiormente in evidenza, mentre in tal modo è relegata solo alla fine della produzione.