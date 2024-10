House of the Dragon 2, la terza puntata: trama, cast e curiosità della serie Sky Atlantic

Lunedì 1° luglio, in prima serata su Sky Atlantic, è in onda la terza puntata di House of the Dragon 2. L’appuntamento, dopo il passaggio notturno in versione originale ed in contemporanea con gli USA, è visibile per la prima volta doppiato in italiano.

House of the Dragon 2 terza puntata, regista e dove è girata

House of the Dragon 2 è una produzione originale di GRRM, Bastard Sword ed 1:26 Pictures Inc. Ideata da George R.R. Martin e da Ryan Condal, la serie appartiene al genere drammatico ed è antecedente alle vicende de Il Trono di Spade.

La trama della seconda stagione di House of the Dragon è basata, in parte, sull’omonimo romanzo Fuoco e Sangue, scritto dal già citato George R.R. Martin. La regia è curata da Alan Taylor, mentre la sceneggiatura è firmata da Ryan Condal.

Le riprese si sono svolte fra la Spagna e Portogallo. Il secondo capitolo è composto da un totale di otto episodi. Essi hanno una durata di circa 55/60 minuti ciascuno.

House of the Dragon 2 terza puntata, la trama

Nella terza puntata di House of the Dragon prosegue l’accesa battaglia fra le due casate. Un banale battibecco per questioni territoriali, infatti, rischia di trasformarsi in una sanguinosa battaglia, a riconferma del forte clima di tensione che da sempre regna fra le fazioni. Mentre a Dragonstone è in corso la cerimonia di tumulazione dei due gemelli, Mysaria pretende di essere ricompensata per ciò che ha fatto nello scorso episodio. La donna, infatti, ha avvisato per prima della volontà di uno dei gemelli di fregare Rhaenyra, permettendole, di fatto, di salvarsi.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante l’appuntamento odierno della serie, fervono i preparativi per quella che rischia di essere la prima guerra civile dei Targaryen. La regina dei neri, a tal proposito, ha avviato una serie di operazioni per reclutare il maggior numero di persone possibili, utili per formare un esercito comune. Infine, Daemon deve fare i conti con delle visioni decisamente inquietanti, che coinvolgono una giovane Rhaenyra.

House of the Dragon 2 terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il nuovo appuntamento di House of the Dragons 2, in onda in lingua italiana lunedì 1° luglio, in prima serata su Sky Atlantic.