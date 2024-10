Alexandra puntata La donna in blu: trama, cast e curiosità della serie su Giallo

Martedì 2 luglio, su Giallo, rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre, è in onda la puntata dal titolo La donna in blu di Alexandra. La serie è visibile in prima serata, dalle 21:20 circa.

Alexandra La donna in blu, regista e dove è girata

La donna in blu, così come tutti gli altri episodi di Alexandra, è una produzione originale di Escazal Films. Nata da una idea originale di Elsa Marpeau, i due produttori esecutivi della serie sono Clementine Vaudaux e Christophe Carmona.

La già citata Elsa Marpeau è colei che ha scritto la sceneggiatura. Vari i registi che si alternano dietro la macchina da presa della fiction. Fra gli altri, ci sono Nicolas Guicheteau e Francois Bassett. Le riprese si sono svolte in Francia, nei pressi della città di Bordeaux, dove è ambientata la trama.

Ogni appuntamento di Alexandra ha una durata di circa 90 minuti. Protagonista della trama è Alexandra Ehle, interpretata da Julie Depardieu, figlia del noto interprete francese Gerard Depardieu.

Alexandra La donna in blu, la trama

Nel corso de La donna in blu di Alexandra, la protagonista è costretta a lavorare ad un macabro caso di omicidio. Le forze dell’ordine della città sono chiamate ad intervenire nei pressi del centro d’arte digitale di Bordeaux. Proprio nella piazza antistante al polo d’arte è presente un cadavere di una donna. Quest’ultima, completamente nuda, è stata uccisa ed, in seguito, il corpo privo di vita è stato dipinto con un tinta di color blu. In seguito, è stato esposto al pubblico, come se fosse un’opera d’arte.

Spoiler finale

Alexandra e il resto degli investigatori, durante l’appuntamento intitolato La donna in blu, effettuano tutti i rilievi del caso sul cadavere. Le indagini permettono di identificare la vittima: si tratta di Clara Navarro, una nota artista della città. Il personaggio principale, nella speranza di individuare il colpevole, indaga sulla vita privata della donna. Così facendo, scopre che dietro l’apparente felicità della donna si celano, in realtà, dei terribili segreti.

Alexandra La donna in blu, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna di Alexandra, serie tv appartenente al genere poliziesco ed in onda martedì 2 luglio, in prima serata sulla rete del digitale terrestre Giallo.