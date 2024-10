Una parte di me serie Netflix: trama, cast e curiosità

Venerdì 5 luglio, dalle ore 09:00 su Netflix, è in onda Una parte di me. La serie, novità assoluta della piattaforma di intrattenimento streaming, appartiene al genere drammatico.

Una parte di me, regista e dove è girata

Oltre che in Italia, Una parte di me è distribuita, il 5 luglio, in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo. Il titolo internazionale della produzione è Desperate Lies, mentre quello originale, in brasiliano, è Pedaco de Mim.

Ideata e girata in Brasile, la fiction è creata da Angela Chaves. Colui che ha curato la regia, invece, è Mauricio Farias. La prima e fino ad ora unica stagione della serie è composta da diciotto episodi. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti. Netflix, come di consueto, li rilascia tutti insieme, nella mattinata di oggi, venerdì 5 luglio.

Una parte di me, la trama

La protagonista della serie si chiama Liana. Quest’ultima ha il volto di Juliana Paes e, in apparenza, conduce un’esistenza serena e felice. Un giorno, però, fa una scoperta che cambia per sempre la sua vita.

Infatti, viene a conoscenza del fatto che l’amato marito Tomas (interpretato da Vladimir Brichta) ha una relazione clandestina. Come se non bastasse, Liana apprende che il coniuge la tradisce con una delle sue amiche. Di fatto, si tratta di un doppio tradimento, che getta il personaggio principale nello sconforto più totale. Nella speranza di distrarsi, decide di concedersi un’uscita notturna.

Spoiler finale

Durante la serata, Liana conosce un uomo, chiamato Oscar (interpretato dall’attore Felipe Abib). Quest’ultimo, con un inganno, la droga e, in seguito, approfitta di lei sessualmente. Poco tempo dopo, la donna scopre di essere incinta. Sceglie, così, di effettuare delle analisi per comprendere l’identità del padre.

Dagli accertamenti medici, però, emerge una verità che la sconvolge. In realtà, infatti, la protagonista aspetta due bambini ed ognuno dei feti presenta un DNA maschile differente. Si tratta della superfecondazione eteropaternale, un fenomeno scientifico che, seppur raro, si è già verificato svariate volte in giro per il mondo. Di fatto, Liana attende dei gemelli, che però hanno dei padri diversi.

Una parte di me, il cast

Di seguito il cast degli attori presente in Una parte di me, serie tv brasiliana in onda, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 di oggi, venerdì 5 luglio, su Netflix.