Stasera in tv venerdì 5 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 5 luglio 2024. Su Rai3, il film Le cose che non ti ho detto, con Annette Bening, Bill Nighy. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto grado – Le storie.

Stasera in tv venerdì 5 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Quarti di finale. Si entra nella fase più calda di questi campionati europei con la prima giornata dei quarti di finale che prevede due partite, una alle 18.00 a Stoccarda (Spagna-Germania), l’altra alle 21.00 ad Amburgo (Portogallo-Francia). Le due squadre vincitrici di oggi giocheranno la prima delle due semifinali in programma il 9 luglio a Monaco alle ore 21.00.

Su Rai2, alle 21.20, gli ultimi episodi del telefilm I casi della giovane Miss Fisher. Il primo episodio s’intitola, “Reel murder”. Durante una gita al fiume con gli amici Peregrine (Geraldine Hakewill) si trova a dover indagare sulla morte di un uomo il cui cadavere è stato “pescato” da Samuel. Si scopre così che la vittima, qualche anno prima, era stata accusata di omicidio. A seguire, “New Year’s Evil”.

Su Rai5, alle 21.45, Opera Lirica: Raffa in the Sky. L’opera omaggio a Raffaella Carrà andata in scena dal Teatro Donizetti di Bergamo, diretta da Carlo Boccadoro e ideata da Francesco Micheli; musica di Lamberto Curtoni. Con Chiara Dello Iacovo, Dave Monaco, Gaia Petrone.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Compresa quella di oggi mancano quattro puntate alla conclusione di questa edizione del programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. C’è dunque il tempo per gli ultimi aggiornamenti sui vecchi casi di cronaca ancora avvolti dal mistero, ma anche per approfondire i più recenti.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis, Melis Sezen. Mert supplica Deva di perdonarlo per averla tradita con Gulendam e per essere fuggito con lei, ma Deva rifiuta e si precipita da Gulcemal (Murat Unalmis), decisa a svelargli che Mert è il suo ex. Gulcemal minaccia duramente Semih, incaricato di rintracciare i giovani che hanno sottratto la borsa di Gulendam.

Su La7, alle 21.15, il programma Eden. “L’obiettivo è di emozionare con le bellezze di un paesaggio. Ma soprattutto celebrare la forza della natura”. Così disse qualche anno fa Licia Colò parlando del suo programma che anche stasera ci guida tra le pieghe dell’universo green.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Sono più di 200 i personaggi che Maurizio Crozza ha interpretato nella sua carriera. Questa sera godiamoci una selezione di quelli più riusciti, tra novità e cavalli di battaglia, proposti nell’ultima stagione.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Fulvio Marino, maestro panificatore e mugnaio da tre generazioni, gira l’Italia alla ricerca, tra forni e panetterie, della magia della panificazione. In ogni puntata è affiancato da un vip originario della zona: oggi è la volta di Altamura (Bari).

I film di questa sera venerdì 5 luglio 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di William Nicholson, Le cose che non ti ho detto, con Annette Bening, Bill Nighy. Grace (Annette Bening) ed Edward sono sposati da quasi 30 anni. Quando il figlio Jamie fa loro visita nella cittadina in cui è cresciuto, Edward gli rivela che ha deciso di lasciare la moglie. Grace non accetta la decisione e cade in depressione. Sarà Jamie a risvegliare in lei la ricerca della felicità.

Su Iris, alle 21.10, il film commedia del 2012, di David O. Russell, Il lato positivo, con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence. Dimesso dall’istituto psichiatrico, Pat è deciso a riprendersi la sua vita e a riconquistare l’ex moglie. Una vicina strampalata promette di aiutarlo in cambio di un favore.

Stasera in tv venerdì 5 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2018, di Christian Rivers, Macchine mortali, con Robert Sheehan. La Terra è percorsa da metropoli in movimento che depredano le piccole città. Su una di queste c’è Tom che, suo malgrado, viene scaraventato nel mondo esterno con la giovane Hester.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1992, di Martin Brest, Scent of a woman – Profumo di donna, con Al Pacino. Boston, Stati Uniti. Il colonnello Frank Slade, non vedente dal carattere difficile, è assistito dal giovane Charlie Simms. L’ufficiale ha deciso di suicidarsi, ma prima vuole folleggiare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di David Yates, Harry Potter e i doni della morte – Parte 2, con Daniel Radcliffe, Ralph Fiennes. Voldemort ha un solo obiettivo: disperdere l’Esercito di Albus Silente e uccidere Harry Potter. Il giovane mago intanto cerca tutti gli Horcrux.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Clint Eastwood, American Sniper, con Bradley Cooper, Kyle Gallner. Il marine Chris Kyle, in Iraq come cecchino per proteggere i commilitoni, diventa ben presto un mito. Una volta a casa, scopre però quanto sia difficile lasciarsi alle spalle la guerra.