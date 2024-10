Segreti di famiglia, la puntata del 17 luglio: trama, cast e curiosità

Mercoledì 17 luglio, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Segreti di famiglia. La soap turca è trasmessa dalla rete ammiraglia del Biscione in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Segreti di famiglia 17 luglio, regista e dove è girata

Segreti di famiglia è una fiction che appartiene ai generi drammatico e poliziesco. La società di produzione che ha curato la realizzazione della soap è Ay Yapim. Quella in onda attualmente in Italia è la prima stagione, che in Turchia è stata trasmessa con il titolo originale Yargi a partire dal mese di settembre del 2019. La regia di Segreti di famiglia è di Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapogullari. Il soggetto di serie è di Eda Tezcan, mentre la sceneggiatura è scritta da Sema Ergenekon. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Segreti di famiglia 17 luglio, la trama

Nel corso di Segreti di famiglia di oggi, mercoledì 17 luglio, Eren è tenuto sotto stretta sorveglianza da parte di Pars. Nonostante tutto, però, decide comunque di aiutare Ceylin. In particolare, le dà una mano per trovare lo stesso taxi sul quale è salita Inci la notte in cui si è consumato l’omicidio.

Intanto, durante l’appuntamento odierno della soap, Zafer, il padre di Ceylin, scopre che la figlia sta difendendo quello che, secondo lui, è l’assassino di Inci. Ilgaz, invece, osserva di nascosto Ceylin e si convince che sia innamorato della donna.

Spoiler finale

Durante Segreti di famiglia di mercoledì 17 luglio, Metin riceve una notizia drammatica. Il figlio Cinar, infatti, è stato aggredito all’interno del carcere. Dopo una coltellata, si trova in fin di vita e deve sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Ceylin ed Ilgaz, desiderosi di scoprire l’identità dell’assassino, mettono in atto un piano, nel quale coinvolgono Parla e la famiglia di Ceylin. Nel frattempo, Yekta bruca alcuni indizi che potrebbero potenzialmente collegarlo all’omicidio. Nel caso, poi, coinvolge il proprio team di avvocati. Infine, Ceylin si reca nell’abitazione dei genitori di Engin. All’interno della casa trova una barchetta di carta, ovvero un oggetto che era solita costruire Inci.

Segreti di famiglia 17 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Segreti di famiglia, fiction in onda su Canale 5 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.