La Promessa, le trame dall’8 al 12 luglio

Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, su Canale 5, sono in onda cinque nuove puntate de La Promessa. La soap spagnola è trasmessa tutti i giorni nel pomeriggio, dalle 15:50 alle 17:00 circa.

La Promessa 8 12 luglio, regista e dove è girata

Le società che hanno firmato la produzione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. Nata da un’idea di Josep Cister Rubio, la soap ha esordito in Spagna nel gennaio dello scorso anno. La serie, ambientata nel 1913, ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

La Promessa 8 12 luglio, la trama

Ne La Promessa di lunedì 8 luglio, Jana, nella tenuta, si lascia andare ad un ballo. Durante la sua performance, però, ha una rovinosa caduta. La protagonista rimane leggermente ferita, preoccupando tutta la servitù. Abel, per tale motivo, è convocato ed è chiamato a visitarla e valutare le sue condizioni.

Durante l’appuntamento in onda su Canale 5 nella giornata di martedì, Antonio de Carvajal y Cifuentes fa una confessione importante a Martina. In particolare, informa la donna del fatto che non ci potrà essere alcun matrimonio in quanto lei non ha ottenuto l’approvazione da parte dei duchi.

Nel corso della puntata de La Promessa di mercoledì, Pia porta avanti il suo ricatto nei confronti della Marchesa. Il piano orchestrato dalla donna, però, non va come previsto. La Marchesa, sospettosa, ha imposto un’altra condizione per accettare la proposta fatta da Pia.

Le trame del giovedì e del venerdì

La settimana da lunedì 8 a venerdì 12 luglio de La Promessa procede il giovedì. Nell’episodio visibile in tale data, Jana mostra il ventaglio di Cruz a Manuel. La reazione di quest’ultimo, però, non è quella che sperava. Intanto, all’interno della tenuta, sono formulate nuove ipotesi che potrebbero spiegare la sparizione di Ramona.

Infine, ne La Promessa del 12 luglio, Jimena vorrebbe comunicare la notizia della perdita del bambino a Manuel. Abel, però, le suggerisce di attendere e di non dire ancora nulla, onde evitare che lui possa scoprire l’inganno.

La Promessa 8 12 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.