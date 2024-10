Endless Love, le trame della settimana da lunedì 8 a venerdì 12 luglio

Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di Endless Love. La soap, originaria della Turchia, è trasmessa tutti i giorni nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:15 circa.

Endless Love 8 12 luglio, regista e dove è girata

Endless Love, conosciuta a livello internazionale con il titolo originale Kara Sevda, è una produzione della società Ay Yapim. In Turchia, il titolo ha debuttato nell’ottobre del 2015, quando è stato trasmesso sull’emittente Star TV. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Endless Love 8 12 luglio, la trama

Nel corso di Endless Love di lunedì 8 luglio, Tufan accompagna Zeynep in clinica, dove dovrebbe sottoporsi all’intervento chirurgico per abortire. La donna, sfruttando un attimo di distrazione dell’uomo, che si allontana per pochi minuti, si avvicina ad Asu, alla quale racconta tutto ciò che sta avvenendo.

Il martedì, Emir e Nihan hanno un incidente. L’auto sulla quale stanno viaggiando, infatti, si schianta e finisce fuori strada. Per loro fortuna, i due rimangono illesi. Emir, in seguito, accusa il personale medico dell’ospedale nel quale è stato portato, sostenendo che fanno parte di un piano ordito da Kemal per ucciderlo.

Durante l’episodio di Endless Love di mercoledì, Onder si rivolge a Galip per avere maggiori informazioni in merito alla dinamica dell’incidente occorso a Nihan ed Emir. Il consuocero, consapevole dell’esistenza di un informatore, sceglie di rimanere in silenzio.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana di Endless Love da lunedì 8 a venerdì 12 luglio procede il giovedì. In tale data, Tarik desidera presentare Banu alla sua famiglia. Fehime esprime il proprio dissenso nei confronti della ragazza, in quanto è l’ex nuora di Emir.

Infine, nella puntata della soap in onda venerdì 12 luglio, Tarik ha un duro confronto con la famiglia. Ai suoi cari, infatti, comunica di amare profondamente Banu e di voler instaurare con lei un rapporto serio. La notizia, però, è accolta molto male da Huseyin e da Fehime.

Endless Love 8 12 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera trasmessa su Canale 5 e visibile in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.