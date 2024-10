Panda, dall’8 luglio al via la miniserie su Rai 2: trama, cast e curiosità

Lunedì 8 luglio, su Rai 2, parte Panda. La miniserie appartiene al genere poliziesco ed è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:20.

Panda, regista e dove è girata

Panda è una produzione originale di Superprod Drama. Creata da Mathieu Leblanc e Thomas Mansuy, ha debuttato in Francia nel 2023, sull’emittente locale TF1. La regia degli appuntamenti è di Nicolas Cuche e di Jeremy Mainguy. La sceneggiatura, invece, è firmata da Thomas Mansury, Ariane Zentay, Mathieu Leblanc, Agathe Robillard, Bastien Dartois e Joseph Lantigny. Le riprese si sono svolte in Francia, nella regione Camargue.

La prima stagione di Panda è composta da sei appuntamenti. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Salvo ulteriori modifiche di palinsesto, Rai 2 trasmette due episodi alla settimana, nel prime time del lunedì. I produttori hanno già confermato di essere a lavoro su una seconda stagione, le cui riprese sono terminate poche settimane fa.

Panda, la trama

Il protagonista della trama è Panda, interpretato da Julien Doré. Si tratta di un ex poliziotto che si è ritirato dalla vita professionale per vivere in pace con suo figlio adottivo, Roman. Per tale motivo, si sono spostati nelle Camargue, isola del pacifico, nella quale ha preso in gestione un piccolo bar sulla spiaggia. Tuttavia, la ritrovata tranquillità è destinata a durare poco: il passato, infatti, ritorna prepotentemente nella sua vita.

Spoiler finale

Durante il primo appuntamento di Panda, il protagonista accetta di tornare a lavorare, ma chiarisce subito che non intende utilizzare armi e violenza. È costretto a collaborare con Lola, una collega che giudica in malo modo i metodi del personaggio principale. Con il passare del tempo, però, i due hanno la possibilità di approfondire la conoscenza e la poliziotta è destinata a ricredersi.

Nella prima puntata, in onda l’8 luglio, Panda e Lola lavorano insieme sul caso di un omicidio. La vittima è una giovane ragazza, che è stata assassinata a bordo dello yacht di proprietà del ricco padre. In seguito, indagano su Marina, una donna che intrattiene relazioni poliamorose e che sarebbe coinvolta in una serie di brutali crimini.

Panda, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Panda, miniserie francese al via su Rai 2 nel prime time di lunedì 8 luglio e visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.