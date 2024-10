Kilimangiaro Estate 2024, l’8 luglio la nuova edizione: ospiti e reportage

Lunedì 8 luglio prende il via l’edizione 2024 di Kilimangiaro Estate. Lo storico programma della TV di Stato, anche questa estate, tiene compagnia al pubblico con puntate inedite, in onda dalle 21:20 circa su Rai 3.

Kilimangiaro Estate 2024, al timone confermata Camila Raznovich

Al timone di Kilimangiaro Estate 2024 è confermatissima Camila Raznovich. Quest’ultima è il volto del format oramai da dieci anni. Il debutto da padrona di casa, infatti, è avvenuto nel 2014 e, da quel momento in poi, ha guidato tutti i vari spin off della trasmissione, fra cui Kilimangiaro Estate, che ha esordito nel giugno del 2021.

Quella del 2024 è la quarta edizione del programma. Il format, prodotto da Rai Cultura, è composto da sei appuntamenti inediti. Essi, salvo improvvisi cambi di palinsesto, sono trasmessi da Rai 3 nella prima serata del lunedì.

Gli ospiti attesi nell’edizione

Nell’arco delle puntate di Kilimangiaro Estate 2024, la padrona di casa accoglie, in studio, vari ospiti. Per il debutto di lunedì 8 luglio c’è il botanico Stefano Mancuso, che per l’occasione è accompagnato dall’attore comico Giovanni Storti. Insieme, fanno entrare il pubblico in un bosco magico.

In seguito, per raccontare le avventure fra terra e cielo, ci sono l’alpinista Hervé Barmasse e l’astrofisico Luca Perri. Coinvolta anche Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia. Con lei, è possibile rivivere le civiltà del passato. Infine, nel cast del format c’è la scienziata Mariasole Bianco, esperta di conservazione dell’ambiente marino che mostra la bellezza dei fondali.

Ma lo studio di Kilimangiaro Estate 2024 si apre anche ad altri ospiti d’eccezione, delle personalità di spicco provenienti dal mondo della cultura, del’arte e dello sport. Fra gli altri, è attesa la campionessa del mondo di apnea Alessia Zecchini e Carlo Vecce, studioso delle opere e della vita di Leonardo. Per la musica, c’è il violinista di fama internazionale Giovanni Andrea Zanon.

Kilimangiaro Estate 2024, i reportage in giro per il mondo

Non mancano, a Kilimangiaro Estate 2024, i sempre molto apprezzati reportage dalle svariati parti del pianeta. Grazie a Gabriele Saluci, ad esempio, è possibile ammirare il Botswana, la Colombia e il Grande Nord. A Maria Iodice, invece, spetta l’importante compito di dispensare degli utili consigli di viaggio, mostrando in che modo è possibile visitare alcune città europee in sole 36 ore. Infine, è protagonista anche il pubblico in studio, chiamato a condividere con gli spettatori a casa le proprie esperienze, i consigli e gli aneddoti di viaggio.