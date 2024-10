Transplant 3 seconda puntata su Sky Serie: trama, cast e curiosità

Martedì 9 luglio, su Sky Serie, è in onda la seconda puntata di Transplant 3. Gli appuntamenti sono trasmessi in prima visione assoluta a partire dalle ore 21:15 circa.

Transplant 3 seconda puntata, regista e dove è girata

Transplant, produzione di NBC Universal, Bell Media Studios, International Studios e Sphere Media Plus, è nata da un’idea originale di Joseph Kay. È stata realizzata in Canada, Stato nel quale si sono svolte le riprese e dove ha debuttato nel 2020. Nel nostro paese ha esordito un anno più tardi, nel 2021.

I registi dietro la macchina da presa di Trasnplant 3 sono Stefan Pleszczynski, Wiebke von Carolsfleld, Sharon Lewis, Kim Nguyen, Peter Stebbings ed Eric Tessier. La sceneggiatura, invece, è scritta dal già citato Joseph Kay, oltre che da Rachel Langer, Shelley Eriksen, Ahmad Meree, Tamara Moulin e Carmine Pierre Dufour.

Tredici gli appuntamenti inediti che compongono la terza stagione della serie. Sky Serie, salvo modifiche ulteriori di palinsesto, ne propone due alla settimana, nel prime time del martedì.

Transplant 3 seconda puntata, la trama

Mentre è alla ricerca di un modo per aiutare il suo amico siriano, Bash, nel corso della seconda puntata di Transplant 3, è impegnato in un complesso caso clinico. A lui, infatti, è affidato il compito di curare un uomo che, in apparenza, è sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. In ospedale, intanto, si sente la mancanza di Novak, assente nel turno. June e Singh collaborano nel reparto di traumatologia. La fiducia di Mags nei confronti del nuovo capo viene meno dopo alcune vicende che avvengono nella struttura.

Spoiler finale

In seguito, nella seconda puntata di Transplant 3, Bash è impegnato nella preparazione del test a cui deve sottoporsi per ottenere la cittadinanza canadese. Mags, infastidita per l’atteggiamento che il capo ha nei confronti delle sue ricerche, fa una scoperta relativa alla sua salute. Infine, Theo ed Arnold devono aiutare una persona alle prese con le conseguenze di un tatuaggio.

Transplant 3 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella terza stagione di Transplant, i cui nuovi episodi sono in onda martedì 9 luglio, in prima serata su Sky Serie, visibile sul canale 112 di Sky.