Under the bridge serie Disney+: trama, cast e spoiler finale

Mercoledì 10 luglio, su Disney+, è rilasciata alla visione Under the bridge. La serie tv è trasmessa dalle ore 09:00. Oltre che in Italia, è possibile seguire la produzione in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

Under the bridge, regista e dove è girata

Under the bridge è una realizzazione delle società ABC Signature e Best Day Ever Productions. I produttori esecutivi che hanno lavorato al progetto sono Tara Duncan, Liz Tigelaar e Geeta Vasant Patel.

La sceneggiatura è scritta da Quinn Shephard, Jihan Crowther, Stuti Malhorta, Ashley Cardiff e Tom Hanada. I registi presenti dietro la macchina da presa, invece, sono Kevin Phillips, Geeta Vasan Patel, Nimisha Mukerji, Quinn Shephard e Catherine Hardwicke.

La prima ed unica stagione è composta da otto appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Disney+ li rilascia tutti insieme, nella giornata di mercoledì 10 luglio. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti.

Under the bridge, la trama

La trama di Under the bridge è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Rebecca Godfrey e racconta la vera storia di Reena Virk. La giovane, nel 1997, ha solamente quattordici anni e vive in compagnia della sua famiglia. In casa si respira un clima fortemente conservatore, a causa soprattutto del carattere rigido e severo dei genitori.

Stanca della situazione che si è venuta a creare, la giovane protagonista decide di ribellarsi. È con questa intenzione che entra in contatto con il CMC, un gruppo di adolescenti che idolatra alcun dei più feroci gangster del paese.

Spoiler finale

In seguito all’ingresso nella CMC, per Reena Virk niente è più come prima. Dopo una serie di vessazioni, l’adolescente rimane vittima di una violenta aggressione fisica, in seguito alla quale sparisce nel nulla. La famiglia, preoccupata, lancia subito l’allarme, ma inizialmente la polizia non prende sul serio l’accaduto. Reena, in passato, si era già allontanata volontariamente da casa. Un’agente, chiamata Cam Bentland, è l’unica a prendere sul serio la vicenda ed inizia ad indagare per scoprire la verità.

Under the bridge, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv Under the bridge, i cui dieci appuntamenti sono rilasciati su Disney+ nella mattinata di mercoledì 10 luglio.