Stasera in tv giovedì 11 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 11 luglio 2024. Su Rai3, il film Un sogno per papà, con Francois Damiens, Maleaume Paquin. Su Rete 4, il film con Harrison Ford, Giochi di potere

Stasera in tv giovedì 11 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il programma Noos. Anche questa sera Alberto Angela ci fa vivere l’avventura della conoscenza con tanti servizi inediti e rubriche molto amate. Come quella in cui l’astronauta Samantha Cristoforetti si confronta con Angela sulle tematiche più interessanti relative alle prossime sfide dell’esplorazione spaziale.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Festival dei Due Mondi. Il concerto finale del Festival dei Due Mondi di Spoleto diretto dal Maestro Antonio Pappano. Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, soprano Barbara Hannigan. In programma, musiche di Samuel Barber e Aaron Copland.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Temptation Island. L’avvincente reality dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia è ancora una volta il programma non sportivo più seguito dell’estate. La prima puntata, trasmessa giovedì 27 giugno, è stata vista, in media, da 3.248.000 spettatori con uno share di quasi il 25%.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In Onda. Dalla scorsa settimana, il programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile va in onda anche da lunedì a venerdì al posto di “Otto e mezzo”. E al giovedì c’è più spazio perché non dura una mezzoretta ma supera le due ore.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Io ci sarò. Rivediamo lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi. Considerata la differenza di età fra lui e la figlia (50 anni), il comico teme che non vivrà mai la gioia di diventare nonno. Da qui l’invenzione di un videomessaggio rivolto a un nipote immaginario.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Vite al limite: e poi. Nonostante si sia trasferita a Houston con il supporto del fidanzato Aaron e della cugina Jasmine, Tiffany trova difficile rinunciare alla propria ossessione per il cibo: le due compagne di stanza, per giunta, non l’aiutano.

I film di questa sera giovedì 11 luglio 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film di fantascienza del 2021, di Doug Liman, Chaos Walking, con Tom Holland, Daisy Ridley. Todd Hewitt (Tom Holland) vive sulla colonia spaziale Nuovo Mondo, nell’anno 2267. Come tutti i maschi ha sviluppato una capacità telepatica detta il rumore, Noise, che cerca di tenere sotto controllo. Tutta la sua vita viene sconvolta dall’arrivo della giovane Viola (Daisy Ridley).

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico/commedia del 2019, di Julien Rappeneau, Un sogno per papà, con Francois Damiens, Maleaume Paquin. Il 12enne Theo (Maleaume Paquin) sogna di diventare un calciatore professionista, ma è in ansia per suo padre Laurent (Francois Damiens) che, dopo il divorzio, è diventato alcolista. L’offerta di un importante club fa nascere in Theo la speranza che questa occasione possa dare nuovi stimoli a Laurent.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2019, di Luc Besson, Anna, con Sasha Luss. Sotto le apparenze di una donna straordinariamente bella si cela un segreto in grado di scatenare la sua forza e le sue incredibili abilità, trasformandola in una delle assassine più temute del pianeta.

Su Rete 4, alle 21.20, il film di spionaggio del 1992, di Philip Noyce, Giochi di potere, con Harrison Ford, Anne Archer. Durante una vacanza a Londra, Jack Ryan (Harrison Ford), ex agente della Cia, sventa un attentato davanti a Buckingham Palace uccidendo un terrorista dell’Ira. Il fratello della vittima, Sean Miller (Sean Bean) giura di vendicarsi e comincia a perseguitare Ryan e la sua famiglia.

Tv8 – 20 Mediaset – Iris

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 1997, di Jean-Jacques Annaud, Sette anni in Tibet, con Brad Pitt. Nel 1939 l’alpinista austriaco Heinrich Harrer tenta la scalata del Nanga Parbat in Pakistan. Catturato dagli inglesi, riesce a fuggire in Tibet, dove incontrerà il Dalai Lama.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Guillermo Del Toro, Hellboy – The Golden Army, con Ron Perlman. Nuada, il principe delle Tenebre, ha risvegliato un terrificante esercito di macchine assassine. Il demone Hellboy e la sua “squadra” sono gli unici in grado di fermarlo.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2000, di Wolfgang Petersen, La tempesta perfetta, con George Clooney. Il capitano Tyne esce con il suo peschereccio nella speranza di risollevare le proprie finanze con una pesca miracolosa. Al ritorno, però, s’imbatte in un terribile uragano.

Stasera in tv giovedì 11 luglio2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico di Marco D’amore, Caracas, con Marco D’Amore, Toni Servillo. Giordano, noto scrittore napoletano, torna a Napoli dopo una lunga assenza. Qui incontra un vecchio amico, Caracas, che si sta convertendo all’Islam, dopo un passato da skinhead neofascista.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2009, di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, con Brad Pitt. Nell’Europa soggiogata dai nazisti, un commando di soldati alleati di origine ebrea uccide e scotenna qualsiasi militare tedesco gli capiti a tiro: sono i “Bastardi”.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2010, di Dean DeBlois e Chris Sanders, Dragon Trainer. Il giovane vichingo Hiccup non riesce a diventare un domatore di draghi, come vuole la secolare tradizione della sua tribù. Ben presto, l’incontro con il più temuto di queste creature cambierà tutto.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Jaume Collet-Serra, L’uomo sul treno – The Commuter, con Liam Neeson. Appena licenziato, il mite pendolare Michael incontra sul treno una donna che gli propone una sfida: lui riceverà una grossa somma se tra i passeggeri troverà un certo Prynne.