Che Todd ci aiuti episodi Tutti sospettati e Nemico in agguato su Rai 2: trama e curiosità

Domenica 14 luglio, dalle 19:00 su Rai 2, sono in onda gli episodi dal titolo Tutti sospettati e Nemico in agguato di Che Todd ci aiuti. Quelli odierni sono il nono ed il decimo appuntamento della seconda seconda stagione.

Che Todd ci aiuti Tutti sospettati, regista e dove è girata

Tutti sospettati e Nemico in agguato, così come tutti gli altri appuntamenti di Che Todd ci aiuti, sono una produzione originale degli Stati Uniti. Le società che hanno lavorato alla creazione del prodotto sono CBS Studios, Stage 29 Productions e The Elizabeth Diaries.

Il creatore è Scott Prendergast. Gli sceneggiatori sono Lisa Kyonga Parsons, Andy Berman, Elizabeth J.B. Klaviter e il già citato Prendergast. Alcuni dei registi coinvolti nella seconda stagione sono Michael Spiller, Amy York Rubin e Robert Duncan McNeill. Le riprese si sono svolte in Canada.

Che Todd ci aiuti Tutti sospettati, la trama

Nel corso di Tutti sospettati di Che Todd ci aiuti, la protagonista Margaret deve cercare di racimolare i fondi necessari per pagare l’affitto dello studio. Pur di ottenere i soldi, accetta la proposta formulata da Gus, che dunque sarà il suo capo per un intero fine settimana. Come immaginabile, tale dinamica porta con sé non pochi problemi.

Todd, durante l’episodio, è a sua volta impegnato in una importante inchiesta. Il personaggio principale deve collaborare con Ariel in un caso federale. I due hanno il compito di riuscire ad individuare l’identità del presunto mediatore che avrebbe corrotto un giudice.

Nemico in agguato, la trama

La serata con Che Todd ci aiuti, domenica 14 luglio, procede alle 19:45 con l’episodio intitolato Nemico in agguato. In esso, Todd continua a lavorare alla vicenda che, oramai, lo tiene impegnato da tempo. Il protagonista è ancora a caccia di una prova che possa finalmente incastrare Merrit Folding.

Non mancano, in seguito, dei problemi per Margaret. La donna è convinta di dover curare la difesa di una nota e molto importante azienda di cosmetici. Tuttavia, le cose non vanno come sperava e si ritrova ad assistere solo una dipendente, che ha subito un infortunio.

Che Todd ci aiuti Tutti sospettati, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda stagione di Che Todd ci aiuti, i cui nuovi episodi sono in onda oggi, domenica 14 luglio, a partire dalle ore 19:00 su Rai 2 e in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.